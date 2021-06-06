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Финляндия — Канада, 6 июня 2021, трансляция матча, во сколько начало, смотреть онлайн, какой телеканал, прямой эфир

Финал ЧМ-2021 по хоккею, Бельгия — Хорватия и другие матчи 6 июня: что смотреть сегодня
Алексей Серяков
Финляндия — Канада: где смотреть, прямой эфир ЧМ
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А еще — «Ролан Гаррос» в Париже, Формула-1 в Азербайджане и плей-офф НХЛ с НБА.

2021 год приближается к экватору: пять месяцев позади, июнь стремительно набирает обороты. Всё меньше времени остаётся до Евро-2020 и Олимпиады в Токио. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 6 июня.

На что ставить в футболе 6 июня

С ведущими европейскими чемпионатами разобрались, на прошлой неделе состоялись финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов. Всё ближе старт чемпионата Европы, но пока в футболе затишье. Вариантов немного.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
06 июня 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 0
Хорватия
1:0 Лукаку – 38'

И всё же они есть. Национальные сборные проводят товарищеские встречи перед Евро-2020. Сборная России вчера сыграла с Болгарией, на воскресенье запланировано сразу девять матчей. Есть и несколько действительно неплохих вывесок.

Прежде всего, сборная Бельгии против команды Хорватии. Первый соперник россиян на чемпионате Европы сразится с финалистом ЧМ-2018. Свисток арбитра в бельгийском Брюсселе раздастся в 21:45 мск.

Также стоит выделить игру Англии и Румынии (19:00). От подопечных Гарета Саутгейта снова многого ждут, но прежде ни к чему хорошему это не приводило. Другой соперник России по групповому этапу — Дания — проверит силы на сборной Боснии и Герцеговины (19:00). А Нидерланды в то же время начнут выяснять отношения с Грузией.

В финале молодёжного чемпионата Европы сойдутся сборные Германии и Португалии. Начало — в 19:00. Играют в столице Словении Любляне.

Кроме того, можно заключить пари на испанскую Сегунду, чемпионаты Австралии и Южной Кореи, национальную лигу Англии, а также третью лигу чемпионата России.

Матчи по хоккею для ставок 6 июня

В Латвии завершается чемпионат мира по хоккею. Сборная России вылетела ещё в четвертьфинале. Золото разыграют команды Канады и Финляндии (20:15 мск). Пятью часами ранее встретятся США и Германия, на кону бронзовые медали.

ЧМ-2021. Финал
06 июня 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
1:0 Руохомаа (Каски) – 08:57' (5x5)   1:1 Комтуа (Браун, Уокер) – 24:30' (5x4)   2:1 Линдбом (Ноусиайнен, Руохомаа) – 45:27' (5x5)   2:2 Хенрик (Комтуа, Браун) – 52:37' (5x4)   2:3 Пол (Браун) – 66:26' (3x3)

В НХЛ ранних матчей не запланировано. Обе игры второго раунда стартуют после полуночи. В 1:00 придёт время «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс», в 3:30 начнут «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».

На что ещё ставить 6 июня

Всё внимание на теннис, здесь продолжается Открытый чемпионат Франции. Даниил Медведев добрался до четвёртого раунда, где встретится с профильным грунтовиком Кристианом Гариным из Чили. Также стоит выделить игру Рафаэля Надаля и Янника Синнера. А Александр Зверев сразится с опытным японцем Кеем Нисикори.

У женщин тоже интересно. Анастасия Павлюченкова против Виктории Азаренко из Беларуси — это уже серьёзная вывеска. А американка Серена Уильямс померяется силами с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Тоже любопытно.

Любителям автогонок стоит обратить своё внимание на Гран-при Азербайджана. Гонка начнётся в 15:00 мск. На час раньше стартует седьмой этап MotoGP, Гран-при Каталонии.

Кроме того, продолжается волейбольная Лига наций. Воскресенье — женский день. Сборная России сыграет с Доминиканской Республикой (16:00). Всего запланировано аж восемь матчей, выбор колоссальный.

В плей-офф НБА сразу два ранних матча. «Филадельфия Сиксерс» померяется силами с «Атлантой Хоукс» (20:00), а «Лос-Анджелес Клипперс» — с «Даллас Маверикс» (22:30). Также можно поставить на европейские чемпионаты. Играют в Испании, Франции, Израиле, Украине, Греции и Литве.

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