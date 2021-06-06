Финал ЧМ-2021 по хоккею, Бельгия — Хорватия и другие матчи 6 июня: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: пять месяцев позади, июнь стремительно набирает обороты. Всё меньше времени остаётся до Евро-2020 и Олимпиады в Токио. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 6 июня.

На что ставить в футболе 6 июня

С ведущими европейскими чемпионатами разобрались, на прошлой неделе состоялись финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов. Всё ближе старт чемпионата Европы, но пока в футболе затишье. Вариантов немного.

И всё же они есть. Национальные сборные проводят товарищеские встречи перед Евро-2020. Сборная России вчера сыграла с Болгарией, на воскресенье запланировано сразу девять матчей. Есть и несколько действительно неплохих вывесок.



Прежде всего, сборная Бельгии против команды Хорватии. Первый соперник россиян на чемпионате Европы сразится с финалистом ЧМ-2018. Свисток арбитра в бельгийском Брюсселе раздастся в 21:45 мск.



Также стоит выделить игру Англии и Румынии (19:00). От подопечных Гарета Саутгейта снова многого ждут, но прежде ни к чему хорошему это не приводило. Другой соперник России по групповому этапу — Дания — проверит силы на сборной Боснии и Герцеговины (19:00). А Нидерланды в то же время начнут выяснять отношения с Грузией.



В финале молодёжного чемпионата Европы сойдутся сборные Германии и Португалии. Начало — в 19:00. Играют в столице Словении Любляне.



Кроме того, можно заключить пари на испанскую Сегунду, чемпионаты Австралии и Южной Кореи, национальную лигу Англии, а также третью лигу чемпионата России.

Матчи по хоккею для ставок 6 июня

В Латвии завершается чемпионат мира по хоккею. Сборная России вылетела ещё в четвертьфинале. Золото разыграют команды Канады и Финляндии (20:15 мск). Пятью часами ранее встретятся США и Германия, на кону бронзовые медали.

В НХЛ ранних матчей не запланировано. Обе игры второго раунда стартуют после полуночи. В 1:00 придёт время «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс», в 3:30 начнут «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».

На что ещё ставить 6 июня

Всё внимание на теннис, здесь продолжается Открытый чемпионат Франции. Даниил Медведев добрался до четвёртого раунда, где встретится с профильным грунтовиком Кристианом Гариным из Чили. Также стоит выделить игру Рафаэля Надаля и Янника Синнера. А Александр Зверев сразится с опытным японцем Кеем Нисикори.



У женщин тоже интересно. Анастасия Павлюченкова против Виктории Азаренко из Беларуси — это уже серьёзная вывеска. А американка Серена Уильямс померяется силами с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Тоже любопытно.



Любителям автогонок стоит обратить своё внимание на Гран-при Азербайджана. Гонка начнётся в 15:00 мск. На час раньше стартует седьмой этап MotoGP, Гран-при Каталонии.



Кроме того, продолжается волейбольная Лига наций. Воскресенье — женский день. Сборная России сыграет с Доминиканской Республикой (16:00). Всего запланировано аж восемь матчей, выбор колоссальный.



В плей-офф НБА сразу два ранних матча. «Филадельфия Сиксерс» померяется силами с «Атлантой Хоукс» (20:00), а «Лос-Анджелес Клипперс» — с «Даллас Маверикс» (22:30). Также можно поставить на европейские чемпионаты. Играют в Испании, Франции, Израиле, Украине, Греции и Литве.