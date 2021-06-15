Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 3. Цыганский король останется непобедимым?

14 июня промоутерская компания Top Rank подтвердила поединок между действующим чемпионом WBC в тяжёлом весе, непобедимым боксёром Тайсоном Фьюри и бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером. Это будет уже третья встреча бойцов. Дата боя – 24 июля. Сможет ли Бронзовый бомбардировщик Уайлдер победить Цыганского Короля Фьюри?

Когда бой Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри 3

Третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри пройдёт 24 июля 2021 года в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Начало боя – не ранее 06:00 мск 25 июля. А уже 15 июня пройдёт пресс-конференция, на которой мы увидим дуэль взглядов. Пока неизвестно, разрешат ли присутствовать зрителям в зале во время поединка.



Это будет уже третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Впервые они встретились в декабре 2018 года, тот бой завершился ничьей. Второй поединок состоялся в феврале 2020 года. Британец нокаутировал американца в 7-м раунде и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC.

Где смотреть бой Уайлдер – Фьюри

Информации о том, где можно будет смотреть прямую видеотрансляцию боя, пока нет. Данные о том, где можно будет смотреть поединок Уайлдер – Фьюри в России, появятся ближе к дате боя.

Коэффициенты букмекеров на бой Уайлдер – Фьюри 3

По оценке аналитиков букмекерских компаний, фаворит боя – Тайсон Фьюри. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.36, это примерно 70% вероятности. Поставить на победу Деонтея Уайлдера можно за 3.4 (27%). На ничью принимают ставки с коэффициентом 34.00 (3%).

Форма Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

Тайсон Фьюри по прозвищу Цыганский король с оптимизмом подходит к третьему бою против Уайлдера. Он по-прежнему непобедим, на его счету 30 побед в 31 бою. Единственная ничья случилась как раз в бою с Уайлдером. Впрочем, во втором поединке Фьюри просто уничтожил соперника. После этого британец в ринге не появлялся.



«Я надеюсь, что он покажет на ринге намного больше, чем в прошлый раз. Это было одностороннее поражение, а я люблю настоящие испытания. Я не думал, что он решится на трилогию, но он доказал, что я ошибаюсь. Либо он хочет, чтобы его опять наказали, либо он просто идёт за деньгами.



Он знает, что не может победить. По крайней мере, для него все закончится быстрее. На этот раз он не продержится семь раундов», — уже успел заявить Фьюри.



Что касается Уайлдера, то на его счету 42 победы в 44 боях. Две «недостающие» — это как раз 2 боя против Фьюри, ничья и поражение. Он не смог защитить свой титул чемпиона мира по версии WBC в 11-й раз и теперь мечтает его отобрать. Как и Фьюри, Уайлдер со времени прошлого боя в ринг не выходил. И, кстати, Уайлдер считает, что бой остановили зря, во всём виноват тренер. А ещё обвиняет Тайсона в мошенничестве.



«Он не смог нокаутировать меня. Как я уже говорил, тренер Марк Бриланд повёл себя как предатель и выбросил полотенце.

Мы знали, что у Фьюри нет силы. Он показал свой максимум в том поединке. Я знал, что с моим телом что-то происходит, что-то было не так. Фьюри – мошенник, он получил в этом обвинение. Также он подозревается в злоупотреблении наркотиками.

Смотрите, есть парень вроде меня, у которого нет ничего, кроме чистой силы и этики. Ещё есть парень, который известен своим обманом. Так кто из них лжёт, а кто говорит правду?



Фьюри надеялся нокаутировать меня во втором-третьем раунде, но его магия вуду не сработала. Поэтому им пришлось использовать моего тренера», – подчеркнул Уайлдер.



Конечно, Уайлдер на момент остановки боя действительно не упал, но всё к этому шло. Деонтей побывал в тяжёлом нокдауне в третьем раунде, а в седьмом Фьюри зажал его в углу и методично избивал. Так что даже если отключки и не было, то исход боя не вызывал сомнений ни у кого. Кроме Уайлдера, конечно. Сложно оценивать форму боксёров сейчас, в ринг они после того поединка не выходили. Но по бою номер 2 Фьюри выглядит явным фаворитом. Так что, видимо, Уайлдер наступает на те же грабли. Если не придумает какой-то хитрый план. Будем наблюдать и дальше за подготовкой боксёров к третьему бою.