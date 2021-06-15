Финляндия — Россия. Прогноз: подходящий соперник для Дзюбы и Черчесова! Или нет?

16 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Финляндия — Россия. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами россиян: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех финской сборной оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Финляндия — Россия 16 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Финляндия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьёт Финляндия, сыграет коэффициент 1.83. Гол России оценён букмекерами коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Финляндия — Россия (16.06.2021)

На дворе лето, все европейские клубные чемпионаты давно завершились. Теперь всё внимание футбольных болельщиков приковано к долгожданному чемпионату Европы. Напомним, изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года.

Первый тур Евро-2020 подошёл к концу, следом за ним стартует программа второго. Всё внимание отечественных болельщиков, разумеется, приковано к выступлению сборной России. В среду, 16 июня, команда Станислава Черчесова на поле стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге сыграет с Финляндией.



Любопытно, что изначально поединок должен был судить другой арбитр. Но после первого тура руководство судейского комитета УЕФА приняло решение назначить Данни Маккели. Ранее 38-летний голландец работал на матче-открытии Турция — Италия (0:3) и неплохо себя показал. Не ошибался в спорных моментах, держал игру под контролем.



Впрочем, россиянам сейчас нужно думать не об этом. В первом туре они разгромно уступили сборной Бельгии (0:3). Тогда встреча тоже проходила в Санкт-Петербурге, но родные трибуны не помогли. Уже на 10-й минуте после ошибки Семёнова Лукаку открыл счёт, а в середине первого тайма бельгийцы удвоили преимущество. После чего сбавили обороты и откровенно доигрывали.

Контрольный в голову оформил всё тот же Лукаку — на 88-й минуте оторвался от Дивеева и без проблем поразил ворота Антона Шунина. К голкиперу вопросы имелись, но к защите их ещё больше. Концентрации не хватало, индивидуальные ошибки и очевидная нехватка мастерства позволили сопернику забить три мяча в режиме экономии энергии.



Ситуацию осложняет ещё и тот факт, что сборная Финляндии обыграла Данию (1:0) и набрала три очка. Весь первый тайм датчане имели преимущество, но реализовать его не смогли. А незадолго до перерыва у лидера команды Кристиана Эриксена остановилось сердце.



Усилиями медиков футболиста удалось вернуть к жизни прямо на поле, а затем он был доставлен в больницу. И всё же, несмотря на кошмарное происшествие, поединок доиграли в тот же день. Разумеется, датчанам было не до футбола, они даже пропустили на 60-й минуте. Любопытно, что этот точный удар стал единственным в исполнении финнов.

Спустя 14 минут Дания получила право пробить пенальти, но Лукаш Градецки спас свою команду. Вообще финский голкипер в тот день провёл мощнейший матч. А в оставшееся время финны сумели сдержать соперника. Теперь у них довольно неплохие шансы не только на третье, но и даже на второе место в группе В.



Конечно, букмекеры не просто так считают фаворитом сборную России. Всё же Финляндия не такой серьёзный противник, как, например, Бельгия. Россияне вполне могут наиграть на очки, даже на победу. Но лёгкой прогулки явно не предвидится, мы бы не стали ждать слишком много голов от предстоящего матча.



Переоценивать Финляндию тоже не стоит. Строго говоря, с Данией они просто отскочили. Достаточно взглянуть на статистику. 0:9 по угловым, 30 на 70 по проценту владения мячом, 1:22 по ударам и 1:6 по попаданиям в створ! Иногда побеждают и с такими цифрами…



Интересным вариантом для ставки выглядит «Х2 и тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.90. Альтернатива — индивидуальный тотал россиян меньше 1.5 мяча за 1.79. В последних матчах атака подопечных Станислава Черчесова откровенно не впечатляет, а финны показали превосходную игру в обороне в первом туре. Ждём чего-то вроде 1:1 или 1:0 в пользу России.



Действовать придётся первым номером, ведь оппонента полностью устроит ничья. А играть с позиции силы в 2021 году у россиян не шибко получалось даже с Мальтой и Болгарией. Не говоря уже о сборной Словакии.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Финляндия — Россия 16 июня 2021 года

Сборная России провалила первый тур Евро-2020, разгромно уступив Бельгии. В атаке ничего внятного за 90 минут не придумала, хотя во втором тайме смотрелась не так плохо. А вот сборная Финляндии обыграла Данию. Теперь команде Станислава Черчесова будет ещё труднее выйти в плей-офф. Но вариантов нет.



Ставка: Россия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.