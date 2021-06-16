Нидерланды — Австрия. Прогноз: Украине Депай не забил. Отыграется на австрийцах!

17 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Нидерланды — Австрия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех Австрии оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Нидерланды — Австрия 17 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Нидерланды — Австрия (17.06.2021)

Внимание всех футбольных болельщиков приковано к чемпионату Европы, который уже почти неделю дарит нам массу эмоций и красочных эпизодов. Первый тур Евро-2020 подошёл к концу, а значит, участники имеют определённое понимание по поводу собственных шансов на выход в плей-офф. Лучший старт в квартете С выдала сборная Нидерландов, которой для попадания в следующую стадию достаточно обыграть Австрию.



Подопечные Франка де Бура неплохо начали турнир. Победа над сборной Украины (3:2) пусть и не выглядит уверенной по счёту, может таковой называться по игре. Голландцы вели со счётом 2:0 и даже после того, как соперник сравнял счёт, быстро оформили третий и вырвали победу. Имели внушительное преимущество, при должной реализации сняли бы вопросы ещё до перерыва.



Что касается стартового матча в исполнении сборной Австрии, то победу над сборной Северной Македонии со счётом 3:1 уверенной назвать сложно. Забив первыми на 18-й минуте, австрийцы тут же пропустили от Горана Пандева, после чего не могли сообразить второй мяч в ворота аутсайдера аж до 78-й минуты. Даже взглянув на статистику, мы не увидим подавляющего преимущество австрийцев над, возможно, слабейшей командой турнира.



Путём несложных подсчётов можно сделать вывод, что победитель предстоящего матча гарантированно оформит досрочный выход в плей-офф чемпионата Европы. Ничья тоже в целом устраивает оба коллектива, однако вряд ли Франк де Бур станет откладывать вопрос выхода в следующий раунд соревнований до заключительного тура. Тянуть ему нет смысла.



Большим подспорьем для Нидерландов является тот факт, что с Австрией (как и с Украиной) они сыграют в Амстердаме. Номинально на матче и должно быть приблизительно равное количество фанатов каждой из сборных, поддержка местной торсидой в матче с Украиной ощущалась даже при просмотре трансляции.



Нидерланды и Австрия играли друг с другом более 10 раз, однако особое внимание нужно уделять относительно недавним матчам. Последний из них состоялся в 2016 году — победу со счётом 2:0 одержали оранжевые. В нынешнем составе уже не так много футболистов, игравших в той встрече, однако как минимум лидеры сегодняшней команды Джорджиньо Вейналдум и Мемфис Депай наверняка помнят те 90 минут.



Фактор родных стен должен существенно помочь и без того более солидной сборной Нидерландов. Нет никакого смысла откладывать выход в плей-офф на третий тур, в котором Франк де Бур может дать поиграть молодёжи и резервистам. Вряд ли Австрия создаст Нидерландам больше проблем, нежели Украина, а свой гол или два хозяева обязательно забьют.

Потому не видим смысла мудрить. На П1 дают нестыдный коэффициент 1.62. Вполне неплохо даже без докупки фор и тоталов. Австрийцы совсем не впечатлили в первом туре, а по уровню исполнителей они заметно уступают сборной Нидерландов.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Нидерланды — Австрия 17 июня 2021 года

В первом же туре Нидерланды дали понять, что шутки с ними плохи. Три мяча в ворота сборной Украины — отличный результат, особенно для стартового матча Евро-2020. С Австрией сложнее быть не должно — победа, очередные три очка и практически гарантированный выход в плей-офф с первого места в группе. Ждём тут чего-то в духе 2:0 или 2:1.



Ставка: победа Нидерландов за 1.62.