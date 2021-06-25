Медведев – Карреньо-Буста, НХЛ, НБА и другие матчи. Что смотреть 25 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 25 июня.
На что ставить в футболе 25 июня
Групповой этап на Евро-2020 завершился, команды получили пару дней отдыха перед матчами 1/8 финала. Завтра стартует плей-офф, а пока ещё ждём. Правда, сегодня Лига чемпионов! В первом отборочном раунде «Приштина» из Косова сыграет с «Интером» из Андорры.
Кроме того, пройдёт несколько матчей Лиги чемпионов Азии, а также куча товарищеских встреч.
На что ставить в хоккее 25 июня
Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. В ночь на субботу решающий, седьмой матч в серии «Тампы» и «Айлендерс». Это будет очень жарко!
На что ещё ставить 25 июня
На турнире на Майорке Даниил Медведев сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, а в квалификации Уимблдона Виталия Дьяченко встретится с представительницей Украины Ангелиной Калининой.
В полуфинале плей-офф НБА второй матч в серии «Милуоки» — «Атланта», первый — остался за «ястребами». Женская сборная России по баскетболу сыграет с Испанией в турнире за 5-8-е места на чемпионате Европы.
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