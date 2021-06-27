Хорватия — Испания. Прогноз: Мората — мимо кассы. Вся надежда на Влашича и Модрича

28 июня состоится матч ⅛ финала Евро-2020 Хорватия — Испания. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех Хорватии оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Хорватия — Испания 28 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Хорватия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на “обе забьют” можно за 2.10.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Хорватия — Испания (28.06.2021)

Очередной игровой день на чемпионате Европы и очередное интереснейшее противостояние, в котором фаворита можно выявить лишь на бумаге. Да и то полной уверенности в исходе не будет до самого финального свистка. В понедельник сборная Хорватии сыграет с командой Испании, начало — в 19:00 мск.



Между собой стороны играли восемь раз. Сразу заметим, что огромного преимущества в личных встречах испанцы не имеют — всего четыре победы против трёх у хорватов и одной ничьей. Интересно, что три матча можно назвать достаточно свежими — в 2018 году соперники обменялись победами в рамках Лиги наций, а в 2016 году хорваты обыграли испанцев на групповой стадии чемпионата Европы во Франции.



На Евро-2020 команды выступали крайне неоднозначно. Хорватия до последнего мучилась с Чехией, Шотландией и Англией в группе, набрав четыре очка. Ничейный результат с чехами (1:1) и более-менее уверенная победа над Шотландией (3:1), тем не менее не убедили. Существенные проблемы в атаке «клетчатых» просматривались во всех трёх играх.



Тут надо бы добавить, что Испания пропустила за 270 минут всего один гол. То есть именно неуверенные действия на чужой половине поля могут стать проблемой для подопечных Златко Далича. Нападающего экстра-класса у них сейчас нет, а линия полузащиты не может выручать постоянно.



Испанцы стартовали на групповом этапе нулевой ничьей со Швецией, продолжили результатом 1:1 с Польшей. В заключительной игре со Словакией «Фурия Роха» была обязана побеждать, и наконец всё сложилось — 5:0. Вопросов, тем не менее, осталось немало. Пять незабитых пенальти подряд — это уже совсем не смешно. В плей-офф за такую реализацию будут наказывать.



Вероятно, у многих в голове Испания по-прежнему является одним из лидеров европейского футбола и претендентом на любой международный трофей. Увы, это не так. Посудите сами — последним успехом испанцев стала победа на Евро-2012 в Украине и Польше. На чемпионате мира — 2014 «Фурия Роха» не сумела даже выйти в плей-офф, а на двух следующих крупных турнирах вылетала уже по итогам 1/8 финала. Больших побед испанцы не видели довольно давно.



Матч с Хорватией, впрочем, может стать для подопечных Энрике поворотной точкой. И кадровые потери у «клетчатых» лишь способствуют такому развитию событий. Сразу же после победы над Шотландией стало очевидно, что в 1/8 финала не сыграет Деян Ловрен, перебравший карточек. Однако настоящим громом среди ясного неба стала новость о заражении коронавирусом Ивана Перишича.

Полузащитник «Интера» поучаствовал в трёх из четырёх мячах, забитых сборной Хорватии на текущем Евро. В его активе два гола и одна результативная передача. Перишич был как минимум одним из лучших в команде на групповом этапе. Если вообще не лучшим.



Соперники лишь по разу пробили классический тотал больше на этом Евро. Кажется, что их встреча в плей-офф так же обойдётся без обилия забитых мячей. Ужасная реализация форвардов сборной Испании и в то же время крепкая оборона здорово накладываются на плохую атаку Хорватии. Испанцы, скорее всего, выиграют, однако крупной эта победа точно не будет. Возьмём ТМ 2.5 гола за 1.79.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Хорватия — Испания 28 июня 2021 года

Классных матчей на Евро было уже много и будет ещё немало. Увы, Хорватия и Испания вряд ли подарят зрителям настоящее зрелище. Во избежание риска основная ставка будет сделана на контроль мяча испанцами и контратаки от хорватов. При таком раскладе вряд ли голов окажется больше двух. Вот и выберем тотал меньше.



Ставка: тотал меньше 2.5 голов за 1.79.