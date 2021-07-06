Конор Макгрегор – Дастин Порье на UFC 264. Последний шанс ирландца на титул

В ночь с 10 на 11 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт вечер единоборств UFC 264. В его главном бою встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье. Букмекеры уже дали свои прогнозы на бой. Посмотрим, удастся ли Ноториусу реанимировать свою карьеру.

Когда бой Конор Макгрегор – Дастин Порье 3

Третий бой между Конором Макгрегором и Дастин Порье начнётся не раньше 6:30 по московскому времени 11 июля. Бой пройдёт в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Этот турнир пройдёт со зрителями, и организаторы уже продали все билеты на UFC 264.

Где смотреть бой Макгрегор – Порье (11.07.2021)

Видеотрансляцию главного боя турнира UFC 264 между Конором Макгрегором и Дастином Порье можно будет посмотреть онлайн в России на телеканале «РЕН ТВ».

Бои раннего и предварительных кардов можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass от UFC. Основной кард, включающий главный бой Дастина Порье и Конора Макгрегора, можно посмотреть в сервисе Wink, который доступен в «Ростелекоме», «Триколоре» и на других платформах.

Полный кард турнира UFC 264

Всего в ходе турнира UFC 264 состоится 13 поединков. Пять из них придутся на основной кард. Полный кард вечера единоборств выглядит следующим образом.

Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор

Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон

Тай Туйваса — Грег Харди

Ирен Алдана — Яна Куницкая

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью

Предварительный кард

Карлос Кондит — Макс Гриффин

Микель Перейра — Нико Прайс

Райан Холл — Илия Топурия

Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль

Ранний предварительный кард

Дженнифер Майя — Джессика Ай

Омари Ахмедов — Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов — Жером Ривера

Ален Амедовский — Ху Яозон

Коэффициенты букмекеров на бой Макгрегор – Порье 3

Букмекеры дают равные шансы на успех обоих бойцов. И победу Макгрегора, и успех Порье оценивают одинаковым коэффициентом 1.92 (по 49% вероятности). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00 (2%).

В то же время аналитики букмекерских контор не сомневаются в том, что бой завершится досрочно. За 1.25 можно сделать ставку на такое развитие событий, ну а вероятность того, что нас ждёт полный бой, оценивают коэффициентом 3.56. При этом на нокаут от Макгрегора можно сделать ставку за 2.30, а на то, что американец отправит Ноториуса в нокаут, можно сделать ставку с коэффициентом 3.00.

Прогнозы экспертов на бой Конор Макгрегор – Дастин Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье встретятся в октагоне уже в третий раз. В 2014 году Макгрегору не составило труда побить своего оппонента, а в январе 2021 года сильнее оказался уже Дастин, нокаутировавший соперника во втором раунде. Теперь Макгрегору нужно побеждать. Если он снова проиграет – можно спокойно завершать карьеру, его репутация упадёт ниже плинтуса. Порье же подошёл близко к титулу, и поражение может сильно ударить по его амбициям.

Разумеется, оба бойца уверены в своей предстоящей победе. «Это будет лёгкая работа. Снова полный зал. Снова рекорды по продажам билетов и PPV. 10 июля, Город грехов», — заявил Макгрегор. Он также отметил, что Порье разбудил в нём зверя.

Что касается американца, то Дастин не так самоуверен, но за него говорит результат боя полугодовой давности. По словам Порье, в его арсенале есть целая сумка трюков, которые он собирается использовать в предстоящем бою.

Эксперты в своих прогнозах не пришли к единому мнению. Так, Хабиб Нурмагомедов считает, что Макгрегор попытается всё решить в первом же раунде. Если это не получится, то шансов будет больше у Порье.

«Первый раунд я за Конором оставляю. Если нет, то второй раунд и выше отдаю Порье», — сказал Хабиб.

Лиана Джоджуа считает, что победит Макгрегор.

«В первом бою выиграл Конор, во втором — Порье. Но, исходя из боев, у меня сложилось впечатление, что Конор выше классом, и во втором бою ему немного не повезло, хотя в первом раунде он был очень хорош. Думаю, в третьем бою он уже не допустит таких ошибок. Отдаю предпочтение ему, хотя Порье тоже очень хороший боец, и у него есть все шансы на победу», — отметила Джоджуа.

А вот экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи ставит на Порье.

«Мне кажется, что Конору опять надерут зад. И это для него нормально, потому что фанаты потом скажут, что он просто не успел сосредоточиться, что был занят продажей бренда виски за 600 миллионов долларов. Просто Конор теперь создал вокруг себя репутацию бойца, победив которого можно получить крупный приз», — подчеркнул Малиньяджи.

Согласен с ним и Колби Ковингтон.

«Да, вероятно, Порье снова побьет Конора. Но что это значит? Ты побил парня, у которого не осталось мотивации в спорте. Хотя я люблю Конора, у него была великолепная карьера. Он делал великие вещи в спорте, но его время истекло.

Если ты не тренируешься каждый день, не оттачиваешь мастерство, то работаешь над бизнесом, чтобы набить карманы и пополнить банковский счет. Макгрегор сейчас не тот голодный чемпион, что был пару лет назад. Это уже другой Конор в конце пути, и победить его сейчас значит не так много», – заявил Ковингтон.

До главного боя июля осталось всего несколько дней. Самое время изучить все вводные и сделать свой, самый важный прогноз. Удачных ставок!