Аргентина — Колумбия. Прогноз: Месси всё ближе к мечте. И ещё одному «Золотому мячу»

7 июля 2021 года состоится матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина — Колумбия. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами аргентинцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех сборной Колумбии оценён экспертами в 5.30. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Колумбия 7 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина — Колумбия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.24. Гол колумбийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. А поставить на «обе забьют» можно за 2.26.

Анализ и прогноз матча полуфинала Кубка Америки Аргентина — Колумбия (07.07.2021)

Второй месяц лета набирает обороты, календарь не щадит никого. В Европе уже отгремели четвертьфиналы Евро-2020, на другой стороне земного шара не отстают. Южноамериканские сборные тоже миновали стадию 1/4 финала в Кубке Америки, борьбу за медали продолжают всего четверо участников.



Первыми за место в финале будут сражаться бразильцы и перуанцы, а полуфинал между сборными Аргентины и Колумбии запланирован на среду, 7 июля. Он пройдёт на стадионе «Манэ Гарринча» в столице Бразилии, а стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск. Букмекеры по понятным причинам отдают предпочтение подопечным Лионеля Скалони.



Аргентинцы допустили всего одну помарку за время турнира. В первом туре группового этапа отдали очки сборной Чили, ограничившись ничейным исходом (1:1). Надо отметить, что имели заметное преимущество по ударам (18-5), но не по попаданиям в створ (5-4). Открыли счёт, но пропустили гол с добивания после отражённого пенальти.



Зато потом всё пошло как по маслу. Четыре игры — четыре победы с общим счётом 9:1. В группе А успели обыграть Уругвай и Парагвай со счётом 1:0, а также скромную Боливию — 4:1. А в четвертьфинале разделались с Эквадором (3:0), который вдоволь пошумел на нынешнем Кубке Америки. Смотрелся достойно и в игре с Аргентиной.



Однако в тот день был хорош Лионель Месси. Отдал две голевые передачи: в конце первого тайма на Родриго Де Пауля, а в конце второго — на Лаутаро Мартинеса. При этом ещё и положил чудо-гол со штрафного уже на добавленных ко второй половине минутах. Словом, сделал результат вывел свою команду в полуфинал.



А вот сборная Колумбии в целом выглядит нестабильно. Сумела обыграть лишь Эквадор (1:0) в первом туре группового этапа турнира, хотя и там моменты можно было по пальцам одной руки пересчитать. В остальных трёх турах наковыряла только один из девяти возможных баллов, но едва ли можно гордиться нулевой ничьей со скромнейшей Венесуэлой.



После колумбийцы уступили сборным Перу и Бразилии (в обоих случаях со счётом 1:2), но в плей-офф всё же вышли, где попали на Уругвай. Уругвайцы тоже порядком забарахлили, а потому в четвертьфинале соперники смотрелись сопоставимо. Создали примерно равное количество моментов (откровенно говоря, небольшое), мяч контролировали одинаково. Но в основное время так и не забили.

Полуфинал партнёрам подарил опытный Давид Оспина, который совершил два спасения во время послематчевой серии пенальти. Однако со сборной Аргентины будет ещё тяжелее. Во многом — из-за серой игры в атаке. Дело в том, что подопечные Рейнальдо Руэды за пять игр Кубка Америки отличились всего три раза. Как-то совсем маловато.



А у аргентинцев солидные и оборона, и атака. Всего они забили десять голов в пяти играх, а пропустили лишь два, один из которых практически после пенальти. А при таких раскладах трудно отдавать предпочтение колумбийцам. Мы бы проверили лобовую победу Аргентины за коэффициент 1.79. Команда Лео Месси сейчас банально интереснее. Ставка посмелее — победа Аргентины всухую. Ждём чего-то в духе 1:0 или 2:0.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Аргентина — Колумбия 7 июля 2021 года

Сборная Аргентины по праву считается фаворитом полуфинала. Месси и компания выглядят интересно: в атаке не всё идеально, но для средненьких соперников этого хватает. А главное — порядок в защите. Сборная Колумбии же идёт нестабильно, а результативность удручает. Так что мы бы проверили П2.



Ставка: победа Аргентины в основное время за 1.79.