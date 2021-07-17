«Зенит» — «Локомотив», ФНЛ и другие соревнования. Что смотреть 17 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 17 июля.
На что ставить в футболе 17 июля
Главное событие субботы в футболе – матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», эта встреча пройдёт в Калининграде. Зенитовцы в разном физическом состоянии: кто-то только-только присоединился к команде, а кто-то и вовсе ещё не доехал. У «Локомотива» такой проблемы нет, но пока нет и новичков.
Кроме того, сегодня второй тур ФНЛ. Выделим самые интересные матчи. «Оренбург» сыграет с липецким «Металлургом», «Балтика» гостит в Томске, «Ротор» примет «Олимп Долгопрудный», «Алания» на выезде сразится с «Краснодаром-2».
В Польше «Легия» и «Ракув» разыграют Суперкубок этой страны. За такой же трофей в Болгарии сразятся «Лудогорец» и софийский ЦСКА. Ну и товарищеские матчи, их по-прежнему очень много.
На что ставить в хоккее 17 июля
Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования.
На что ещё ставить 17 июля
На этой неделе проходят теннисные турниры в Бостаде, Гамбурге, Ньюпорту, Амерсфорте, Тоди и Яссах и Нур-Султане. Правда, российских лидеров на этих соревнованиях нет: они готовятся к Олимпиаде в Токио на Сахалине.
На чемпионате мира по волейболу в категории U20 российские девушки в полуфинале сыграют с Италией.
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