«Сочи» — «Кешля». Прогноз: первая победа России в евросезоне. Быстрая и уверенная

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» — «Кешля». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех клуба из Азербайджана оценён экспертами в 8.30. А ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» 22 июля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч квалификации Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз матча Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» (22.07.2021)

Второй месяц лета перевалил за экватор, времени на отдых у любителей футбола больше нет. Чемпионат Европы завершился, потихоньку возвращаемся к клубным историям. Тем более что в еврокубках в самом разгаре квалификация. Например, в Лиге конференций добрались до второго отборочного раунда.



Обратить внимание на него стоит сразу по нескольким причинам. Во-первых, это новый турнир, проводимый под эгидой УЕФА. Во-вторых, здесь принимают участие сразу два российских клуба. Казанский «Рубин» вступит в борьбу чуть позже, зато уже в четверг, 22 июля, впервые в своей истории на европейскую арену выйдет «Сочи».



Второй квалификационный раунд Лиги конференций для сочинцев начнётся дома, при поддержке собственных болельщиков, которые смогут заполнить трибуны на половину от общей вместимости. В современных реалиях поддержка более чем солидная. Российская команда примет на родном «Фиште» азербайджанский «Кешля». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Ещё несколько сезонов назад «Сочи» выступал в ФНЛ, имел другое название и базировался в другом городе. Разумеется, с тех пор много воды утекло, а клуб существенно изменился, но стремительный прогресс отметить непременно стоит. Совсем недавно он едва не вылетел из РПЛ, чудом поднявшись со дна таблицы на безопасную строчку.



А в прошлом сезоне чемпионата России «барсы» под руководством Владимира Федотова умудрились набрать 53 очка и занять пятое место. Оставили позади, например, ЦСКА и «Динамо». При этом у казанского «Рубина» в активе было столько же баллов, а «Локомотив» оторвался лишь на три пункта. Результат очень солидный. А главное — заслуженный.



Согласно регламенту, сочинцы попали сразу во второй этап квалификации нового европейского турнира. Надо сказать, что подготовка к сезону получилась неоднозначная. Состав претерпел некоторые изменения, а на товарищеском турнире команда провалилась в матче со «Спартаком» (0:4). Зато пошумела с «Химками» (3:2) и «Рубином» (3:1). Нехватка нападающего после ухода Антона Заболотного очевидна, но с результативностью пока порядок.



«Сочи» логично выглядит фаворитом перед своим первым еврокубковым матчем в истории. Ведь в качестве оппонента россиянам достался скромный клуб из чемпионата Азербайджана — «Кешля». Достаточно сказать следующее. В прошлом сезоне он занял шестое место в первенстве, отстав от ставшего чемпионом «Нефтчи» аж на 33 очка. Казалось бы — как он тогда попал в еврокубки?

Всё просто. Он во второй раз в истории одержал победу в Кубке Азербайджана. Потому-то и получил путёвку на европейскую арену. Хотя стоит также отметить, что сразу после завершения сезона (это произошло в мае 2021 года) команду покинуло большое количество футболистов. Тренерский штаб практически заново собирал состав. То есть особой сыгранности тут быть не должно.



Вообще мудрить здесь нечего. Едва ли со стороны «Сочи» стоит ждать недооценки соперника, ведь для россиян это первая игра в Европе. На таком фоне П1 с форой (-1.5) за коэффициент 2.08 выглядит подарком. Судя по последним двум встречам с «Рубином» и «Химками», с результативностью проблем нет даже без великого Антона Заболотного.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» 22 июля 2021 года

«Сочи» впервые в своей истории вышел в еврокубки, пусть и в квалификацию Лиги конференций. В соперниках — скромнейший азербайджанский «Кешля», который в этом сезоне только строится после ухода нескольких исполнителей основы. Особенных проблем, на наш взгляд, у россиян возникнуть не должно. Особенно на своём поле.



Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за коэффициент 2.08.