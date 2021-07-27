«Галатасарай» — ПСВ. Прогноз: Марио Гётце оставит Радамеля Фалькао без Лиги чемпионов

28 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Галатасарай» — ПСВ. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу турок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.89, а успех голландцев оценён экспертами в 2.25. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — ПСВ 28 июля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — ПСВ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Галатасарай» — ПСВ (28.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату. Многие европейские чемпионаты постепенно встречают новый сезон. В еврокубках, к слову, уже вовсю гремят отборочные раунды. Например, в среду, 28 июля, состоятся сразу девять ответных встреч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Футбола хватит на всех.



Любопытно будет взглянуть на пару «Галатасарай» — ПСВ. Второй матч противостояния пройдёт в Турции, стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Соперников обслужит итальянская бригада арбитров. Турки попытаются исправить тяжелейшее положение, хотя понятно, что сотворить чудо будет практически невозможно.



В первом матче, который проходил в Нидерландах, хозяева выиграли со счётом 5:1, причём по делу. Даже статистика на их стороне. Преимущество по ударам (16-6) и попаданиям в створ (8-1), а также по проценту владения мячом (64 на 36). Да и смотрелись голландцы гораздо интереснее. Более 20 тысяч болельщиков пришли посмотреть на свою любимую команду не зря.



Всё началось с ошибки Муслеры на второй минуте— голкипер неудачно сыграл под давлением. Эран Захави оказался расторопнее, подкараулил голкипера на ошибке, отобрал мяч и пробил в пустые ворота. Но турецкая команда продолжила совершать ошибки. После одной из них в центре поля израильский форвард оформил дубль.



Без гола гости, конечно, не остались, сократили отставание незадолго до перерыва. Но во втором тайме блистал уже Марио Гётце. Сперва завершил изящную комбинацию точным ударом в верхний угол ворот, а в концовке забил пятый гол головой. Опытнейший Муслера снова не выручил. Между дублем немца затесался третий гол Захави.



Довольно странно было наблюдать за такой неуверенной игрой «Галатасарая». Всё же команды находятся в равных условиях: чемпионаты Турции и Нидерландов по-прежнему ждут своего старта, а потому соперникам приходится перебиваться товарищескими встречами. Большой разницы в игровом тонусе быть не должно, но голландцы сыграли явно лучше.



Надежды турок попасть в Лигу чемпионов впервые за три года теперь кажутся несбыточными. Для выхода в следующий этап квалификации нужно забивать как минимум четыре мяча. А потому Фатих Терим наверняка выберет атакующую тактику. Просто потому что терять теперь нечего. Благо играть теперь придётся дома. А турецкие клубы, как известно, дома хороши.

И всё же трудно не принимать во внимание пять забитых мячей от ПСВ. Атака голландцев в полном порядке, Захави и Гётце в хорошей форме. Высока вероятность, что мы увидим в ответном поединке голы в обе стороны. Однако на ставку «обе забьют» букмекеры предлагают довольно скромный коэффициент 1.52. Для экспресса пойдёт, но будем выкручиваться.



На наш взгляд, любопытно выглядит комбинированный вариант «обе забьют и тотал меньше 5.5 мяча». Его можно найти в букмекерских конторах уже за вполне играбельные 1.76. Логика следующая. У турок есть лишь один выход — идти в атаку, но нападение голландцев слишком хорошее, чтобы оставлять его без присмотра.



Так что придётся действовать с оглядкой на собственные ворота, ведь чем больше хозяева пропустят, тем больше им придётся забивать. А подопечным Роберта Шмидта вовсе спешить некуда, они и так одной ногой в следующем раунде. Словом, что-то вроде 2:1 или 1:1 здесь вполне можно увидеть, но ещё одного хоккейного счёта не ждём.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — ПСВ 28 июля 2021 года

ПСВ практически обеспечил себе выход в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов, когда в первом матче на своём поле обыграл «Галатасарай» со счётом 5:1. Теперь туркам остаётся только идти вперёд на все деньги, а ведь оставлять без внимания мощную атаку голландцев опасно. Словом, слишком много голов в этот раз не ждём, но по мячу-другому соперники вполне могут оформить.



Ставка: обе забьют и тотал меньше 5.5 мяча за 1.76.