«Црвена Звезда» — «Кайрат». Прогноз: Вагнер Лав в Лиге чемпионов — это всегда горячо

28 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами хозяев: поставить на победу сербов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех казахстанцев оценён экспертами в 7.50. А ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат» 28 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат» (28.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату. Многие европейские чемпионаты постепенно встречают новый сезон. В еврокубках, к слову, уже вовсю гремят отборочные раунды. Например, в среду, 28 июля, состоятся сразу девять ответных встреч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Футбола хватит на всех.



Стремясь исправить огрехи недельной давности, сербская «Црвена Звезда» примет казахстанский «Кайрат» на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск, а хозяева будут ждать поддержки трибун. Масло в огонь подливает и то, что казахстанцы тренируются на стадионе «Партизана» — заклятого врага красно-белых.



Первая встреча, проходившая в Казахстане, завершилась неожиданной победой хозяев со счётом 2:1. На этот матч пришло даже больше зрителей, чем было можно допускать. Всё же коронавирусные ограничения никто не отменял. Клубу грозят разбирательство и санкции в виде определённого штрафа, но оно того явно стоило. Кое-какой задел имеется.



В целом казахи смотрелись ничуть не хуже более опытных гостей. С первых минут регулярно нагружали ворота Милана Боряна и даже открыли счёт уже в середине первого тайма. Выше всех выпрыгнул Хосе Канте после подачи с углового. Удар получился мощным, у голкипера сербов было мало шансов спасти своих партнёров.



Во втором тайме сербы стали действовать активнее и добились того, что защитник хозяев Дино Миканович срезал мяч в свои ворота после одного из фланговых прострелов. Однако на 79-й минуте вышедший на замену Франк Баньяк забил победный гол. Казахстанцы снова удачно разыграли угловой, а защитник задержался после подачи и оказался первым на мяче.



Теперь перед «Кайратом» стоит тяжелейшая задача — сохранить добытое преимущество. Сделать это будет невероятно трудно. Да, состояние «Црвены Звезды» сейчас далеко от идеального, заметны проблемы с физической формой. Но накануне ответного поединка казахстанский клуб несёт ощутимые потери из-за коронавируса. И это самое грустное.



Основной вратарь Стас Покатилов сдал положительный тест на COVID-19. Плюс в медицинскую службу клуба обратился автор победного года — Франк Баньяк. Это действительно может ударить по конкурентоспособности, а заодно — по мечтам чемпиона Казахстана. Хотя нельзя не отметить, что лидеры атаки — Вагнер Лав и Хосе Канте — продолжают работать в штатном режиме.

Сербы справедливо считаются фаворитом. Опыта выступлений на европейской арене у них гораздо больше, да и статус повыше будет. Но рассчитывать на гол гости, на наш взгляд, вполне могут. В первом матче «Кайрат» показал довольно смелый футбол, так что мы бы рискнули и проверили его гол за коэффициент 1.80. Хорошие стандарты тоже держим в уме.



Ещё один вариант — индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 6.5 углового за коэффициент 1.95. Очень вероятно, что сербы с первых минут пойдут в атаку и постараются осадить штрафную площадь ворот соперника. У Данила Устименко, который должен заменить Покатилова в воротах, работы наверняка окажется выше крыши.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат» 28 июля 2021 года

В первом матче «Кайрат» сенсационно обыграл опытную «Црвену Звезду», теперь просто так казахстанскому клубу из Белграда не уйти. Сербы наверняка постараются с первых минут обложить штрафную площадь соперника, так что ИТБ1 по угловым здесь выглядит уместно. Однако казахстанцы выглядели смело в первой игре, ждём от них гол и теперь. Вагнер Лав по-прежнему умеет решать эпизоды.



Ставка: «Кайрат» забьёт за 1.80.