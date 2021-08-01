Хачанов — Зверев, «Ростов» — «Зенит» и другие матчи 1 августа: что смотреть сегодня

2021 год набрал сумасшедшие обороты. Наступил последний месяц лета, всё внимание приковано к Олимпийским играм в японском Токио. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на воскресенье, 1 августа.

На что ставить в футболе 1 августа

Родной чемпионат России разгоняется. Первый тур Российской Премьер-Лиги остался позади, приступили ко второму. На воскресенье запланированы три матча. Раньше всех начнут в Екатеринбурге. «Урал» — «Нижний Новгород», свисток раздастся в 17:30 мск. Александр Кержаков начал с неожиданной победы в матче с «Сочи» и постарается развить успех.

Ещё две игры стартуют в 20:00. В Краснодаре местный одноимённый клуб примет «Химки». Подопечные Виктора Гончаренко начали сезон с разгромной победы в матче с «Уралом», хотя та встреча складывалась тяжело. А вот гости неделю назад не совладали с «Зенитом». И постараются исправиться.



А в Ростове-на-Дону встретятся «Ростов» и «Зенит». Валерий Карпин официально представлен в качестве главного тренера сборной России, но в клубе работы у него всё ещё выше крыши. В первом туре, например, всухую уступил московскому «Динамо». Получится ли испортить настроение действующему чемпиону России?



Отдельно выделим битву за Суперкубок Франции между «Лиллем» и «ПСЖ». Начнут в 21:00 на нейтральной территории — в Тель-Авиве, Израиль. Сенсационный чемпион Франции лишился главного тренера и нескольких ключевых футболистов. Парижане обойдутся без Рамоса и Мбаппе, но всё равно считаются явным фаворитом.



Любителям английского футбола стоит обратить внимание на товарищеский матч, в котором сойдутся два лондонских коллектива. Речь про «Арсенал» и «Челси» (17:00).

Кроме того, можно поставить на целую россыпь второстепенных лиг. Играют в чемпионатах Шотландии, Сербии, Дании, Польши, Румынии, Болгарии, Беларуси, Хорватии, Литвы, Латвии, Венгрии, Словакии, Южной Кореи, Эстонии и Узбекистана. Плюс МЛС, ФНЛ-2 и вторая немецкая Бундеслига.

На что ставить на Олимпиаде 1 августа

Выбор огромный. В программе дня финалы в прыжках в воду (женщины, трамплин, 3 метра), парусном спорте, спортивной гимнастике (вольные упражнения и конь у мужчин, опорный прыжок и брусья у женщин), фехтовании (командные соревнования в мужской рапире), лёгкой атлетике (прыжки в высоту и бег на 100 метров у мужчин, а также тройной прыжок у женщин), тяжёлой атлетике (женщины до 76 кг) и бадминтоне (одиночный разряд у женщин).



Продолжаются баскетбольные турниры. У мужчин Аргентина сыграет с Японией, а Испания — со Словенией. У женщин тоже запланированы две встречи: Канада — Испания и Южная Корея — Сербия.

В волейболе сегодня за всех отдуваются мужчины. Сборная России сыграет с главным аутсайдером группы Тунисом (8:20 мск). Также выделим матчи Япония — Иран (13:40) и США — Аргентина (15:45).



И теннис, конечно. Во-первых, финал парного разряда у женщин. Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия) сразятся с Белиндой Бенчич и Викторией Голубич из Швейцарии (9:00). Во-вторых, решающая игра в миксте. Здесь сойдутся две российские пары: Елена Веснина/Аслан Карацев — Андрей Рублёв/Анастасия Павлюченкова (12:00).



Ну и исторический финал в мужском одиночном разряде. Россиянин Карен Хачанов сразится с немцем Александром Зверевым, который в прошлом раунде сенсационно обыграл Новака Джоковича. Начало — не ранее 10:30.

На что ещё ставить 1 августа

Прежде всего теннис. В Сан-Хосе стартует женский турнир категории WTA 500. Среди участниц — Элисе Мертенс, Юлия Путинцева, Мэдисон Кис, Петра Мартич, Елена Рыбакина. Есть и россиянки. У Дарьи Касаткиной четвёртый номер посева (сразу попала во второй круг), у Вероники Кудерметовой — пятый (в первом раунде сыграет с Коко Вандевей).



А у мужчин завершается мужской турнир в Атланте. Минувшей ночью состоялись полуфиналы, остался решающий матч. Единственный россиянин Евгений Донской вылетел в первом же раунде.



Что ещё? Формула-1. Никаких спринт-квалификаций и прочих экспериментов. Только классическая гонка. Гран-при Венгрии, 11-й этап сезон. Заезд стартует в 16:00 мск. Новый раунд битвы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Британец взял поул, голландец стартует третьим.