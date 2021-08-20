ЦСКА — «Ахмат». Прогноз: грозненцы опустят красно-синих в нижнюю часть таблицы РПЛ

21 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 5.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 21 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.86, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча 5-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» (21.08.2021)

Конец лета всё ближе, квалификации еврокубков вышли на финишную прямую. Отечественные клубы из них уже вылетели. Зато чемпионат России разгоняется. Четыре тура позади, участники растянулись по турнирной таблице. Теперь очки есть у каждого клуба, но и осечек никто не избежал.

Программа пятого тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу, 21 августа, сразу пятью матчами. Два из них стартуют в 16:00 мск. В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА примет «Ахмат». Соперники не просто находятся рядом в таблице — на данный момент они набрали одинаковое количество очков.



А именно — по шесть. Красно-синие располагаются на восьмом месте благодаря положительной разнице голов (6-5), а грозненцы идут девятыми (6-6). Но это условность. Самое грустное, что откровенно бледный старт сезона в исполнении хозяев даже не воспринимается как неожиданность. Он кажется нормой.



Череда сомнительных решений в исполнении руководства привела к финишу вне зоны еврокубков. Внезапный уход Ивицы Олича и назначение Алексея Березуцкого на пост главного тренера тоже доверия не внушили. Ситуация с составом не улучшилась, Влашич сидит на чемоданах. Потому шесть очков в четырёх турах вряд ли кого-то удивили.

Москвичи проиграли только два дерби — «Локомотиву» и «Динамо» с одинаковым счётом 1:2. Оба раза забивали первыми, но не более того. Итоговые неудачи вполне справедливы, вторые таймы получились слабыми. А вот «Уфу» (1:0) и «Ростов» (3:1) с горем пополам дожали. В сухом остатке — победы над командами поскромнее, поражения от претендентов на еврокубки.



Могло быть лучше. И всё же — вполне рабочий результат. Особенно с учётом кадровых трудностей. Которые, между прочим, постепенно отступают. Антон Заболотный, Георгий Щенников и Марио Фернандес готовятся к игре пятого тура, а Алан Дзагоев вышел на замену ещё неделю назад.



Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом. Аргумента два — своё поле и убойная статистика очных встреч. С первым всё понятно, а вот на истории противостояния остановимся подробнее. Дело в том, что армейцы в 11 предыдущих случаях добыли аж 10 побед. И самое замечательное — во всех случаях не пропускали.

Начался этот отрезок ещё при Леониде Слуцком. Продолжился при Викторе Гончаренко. Ивица Олич против грозненцев в качестве главного тренера не сыграл. И вот теперь пришло время Алексея Березуцкого. Если верите в такие традиции, рассмотрите П1 всухую с дивным коэффициентом 2.90.



Вот только продлить успешную серию будет сложно. Во-первых, ЦСКА пропускает уже три тура подряд. Отыграть «на ноль» удалось только с «Уфой», да и там гордиться особо нечем. Моментов соперник создал предостаточно, несколько раз потащил Игорь Акинфеев. В дальнейшем оборона действовала неровно, ошибки допускались регулярно.



Во-вторых, подопечные Андрея Талалаева в новом сезоне забивают и пропускают в каждой игре. Хотя уровень оппозиции был как минимум неплохим: по два мяча «Крыльям Советов» и «Динамо», по одному голу «Рубину» и «Сочи». В общем, можно не мудрить и проверить «обе забьют» за 1.84.



Ставка посмелее — гол «Ахмата» в первом тайме за прекрасный коэффициент 2.75. Грозненцы пять из шести мячей забили именно до перерыва. Красно-синие чаще всего пропускают в дебюте второго тайма, хотя на деле соперники создают достаточно и в стартовые 45 минут. Тут в дело вступают фактор Акинфеева.



Игорь не справился только с ударом в упор от Фёдора Смолова после розыгрыша углового. Впрочем, в том эпизоде выручить было практически нереально. В остальном он пропускает уже во втором тайме. Вариант для экспресса — ИТМ 2 голов ЦСКА за 1.58. Заболотный тоже вернулся после повреждения, Влашич хандрит. Особых подвигов в атаке от хозяев не ждём.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 21 августа 2021 года

Красно-синие находятся в середине турнирной таблицы по делу. Кое-как дожали «Уфу» и «Ростов», проиграли два дерби. ЦСКА не пропустил только в первом туре (да и то благодаря спасениям Игоря Акинфеева), а вот «Ахмат» забивает в каждом матче. И пять из шести голов он провёл до перерыва. Проверим интересную тенденцию.



Ставка: гол «Ахмата» в первом тайме за 2.75.