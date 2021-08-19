«Брест» — «ПСЖ». Прогноз: Лионель Месси не сыграет, но Почеттино справится без него

Месси по-прежнему не может дебютировать за «ПСЖ». Зато появятся Неймар и Ди Мария.

20 августа состоится матч третьего тура чемпионата Франции «Брест» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Бреста» оценён экспертами в 11.00. А ставки на ничью принимаются за 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Брест» — «ПСЖ» 20 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Брест» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. А поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «Брест» — «ПСЖ» (20.08.2021)

Неожиданно и внезапно чемпионат Франции по футболу стал одним из самых привлекательных для рядовых болельщиков. Причина банальна и очевидна — удивительная активность «ПСЖ» на трансферном рынке летом 2021 года. Тем не менее, к третьему туру надежды многих по-прежнему остаются неоправданными — Лионель Месси так и не дебютировал за парижан.

Уже в пятницу «ПСЖ» проведёт очередной матч Лиги 1 с «Брестом». Согласно данным СМИ, Лионель Месси снова не будет включён в заявку. Разумеется, это снижает уровень интереса со стороны рядовых болельщиков к встрече. Но даже без гениального аргентинца посмотреть тут есть на кого.

По итогам двух стартовых туров Лиги 1 «Брест» набрал всего два очка. Вроде бы показатель скромный, хотя на деле есть даже основания для гордости. Ведь подопечным Мишеля Дер Закаряна удалось увезти ничью из Лиона (1:1) и не проиграть крепкому «Ренну» (1:1) — 17-я команда Франции по итогам прошлого сезона отобрала очки у четвёртой и шестой соответственно. Более чем достойно.

С другой стороны «Брест» идёт на серии из шести домашних матчей без победы — четыре ничьи и два поражения. Интересен и тот факт, что в пяти встречах на указанном отрезке было забито не более двух мячей. То есть речь идёт о достаточно низовом коллективе, что подтверждает и старт нынешнего сезона. Голы даются с трудом.

Что касается парижского гранда, то тут всё спокойно. Даже с учётом того, что в этом сезоне за «ПСЖ» ещё ни одного матча не провели Неймар, Ди Мария, Верратти и Маркиньос, набраны шесть очков из шести возможных. Разумеется, этого достаточно для нахождения на самом верху турнирной таблицы чемпионата Франции. Хотя многовластие пока сохраняется.

Тем не менее, шесть очков подопечных Маурисио Почеттино были добыты вовсе не в режиме лёгкой прогулки. Уже в первом туре «ПСЖ» испытал серьёзные проблемы с новичком элитного дивизиона «Труа» (2:1). Во втором получилось попроще, но тоже не без проблем — столичная команда уже 27-й минуте вела у «Страсбурга» со счётом 3:0. Казалось бы, дело сделано.

Однако дальше начались чудеса. За полчаса до финадьного свистка счёт на табло был 3:2. Выручил Пабло Сарабия, поставивший точку на стараниях гостей увезти из Парижа ничью. Обошлось без осечки, хотя действия вице-чемпиона в обороне напрягли.

Что касается кадровых проблем сторон, то чёткого понимания по этому вопросу нет даже за сутки до игры. По слухам, Лионель Месси дебютирует за новый клуб аж в конце месяца, а вот Верратти, Маркиньос, Ди Мария и Неймар готовы сыграть уже завтра. Серьёзное усиление для Маурисио Почеттино, которое однозначно должно сказаться на итоговом результате.

Звёздный парижский десант наверняка наведёт шуму в выездном матче с «Брестом». Позади уже два тура чемпионата Франции, а у «ПСЖ» по-прежнему нет ни одной разгромной победы. Такую досадную оплошность пора исправлять. Тем более, что букмекеры дают более чем щедрый коэффициент на победу столичной команды с разницей минимум в два мяча.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Брест» — «ПСЖ» 20 августа 2021 года

Несмотря на своё прозвище “пираты”, шансы «Бреста» взять грозного соперника на абордаж крайне малы. Скорее наоборот — судно аутсайдера будет безжалостно потоплено Неймаром, Мбаппе, Ди Марией и другими. Уж слишком велика разница в уровне команд. Звёзды гостей постепенно возвращаются в дело.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 2.14.