Пётр Ян – Алджэмейн Стерлинг. Прогноз букмекеров: уроки выучены, реваншу быть

Бой-реванш между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом состоится! Он пройдёт 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267. Главными событиями турнира станут бой Стерлинга и Яна, а также поединок между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой за титул в полутяжёлом весе.

Букмекеры практически не сомневаются в том, что на этот раз россиянину ничто не помешает победить. На победу Яна предлагают коэффициент 1.25, это примерно 77% вероятности. Шансы Стерлинга оценивают коэффициентом 4.30 (21%). На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 50.00 (2%).

Анализ и прогноз боя Пётр Ян – Алджэмейн Стерлинг (30.10.2021)

Поражение от Стерлинга – однозначно самое обидное в карьере Петра Яна. Да это даже поражением-то сложно назвать. Россиянин лишился чемпионского пояса UFC на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении Стерлингу. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Более того, многие эксперты и журналисты посчитали, что Стерлинг симулировал травму. Но правила есть правила – Яна дисквалифиицровали. И вот реванш, отличный шанс вернуть себе титул. Об этом Ян и говорил в своём заявлении о реванше.



«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей не будет», – заявил россиянин.



Стерлинг не был бы самим собой, если бы не вступил в трэш-ток и не попытался бы поддеть Петра.



«Официально: я вернусь на свидание. Надеюсь, ты взял книгу правил ММА и выучил их. Увидимся 30 октября», — написал Стерлинг в своём аккаунте в социальной сети.



Бравада бравадой, а защитить титул, полученный столь сомнительным образом, Алджэмейну будет сложно. В первом бою он безнадёжно проигрывал, и лишь ошибка Яна позволила ему взять титул. Собственно, коэффициенты букмекеров об этом и говорят. Да и эксперты на стороне Яна. Так, боец UFC Кори Сэндхаген уже предвкушает встречу с россиянином.



«Думаю, Ян одержит победу над Стерлингом. Для того чтобы этого не произошло, Стерлинг должен придумать что-то необычное. Но все мы прекрасно видели, как проходил предыдущий бой — Ян уверенно побеждал.



Да, я полагаю, что Ян, скорее всего, победит. Ну а после я буду сражаться с ним», — подчеркнул Сэндхаген.



Однозначно в пользу российского бойца высказался и Хабиб Нурмагомедов. Непобедимый чемпион отметил, что Ян сейчас находится на пике и заберёт пояс у Стерлинга.

Таким образом, по исходу особенных сомнений нет, а вот будет бой полным или всё завершится досрочно – пока не ясно. На то, что бой продлится минимум 4 раунда, можно сделать ставку за 1.70, а обратный исход, означающий досрочное завершение боя в одном из первых трёх отрезков, идёт за 2.15.



Если посмотреть на статистику Яна, то из 15 своих побед он 8 одержал досрочно и 7 решением. При этом до боя со Стерлингом россиянин дважды подряд отправлял соперников в нокаут: пострадали Юрайя Фейбер и Жозе Альдо. У Стерлинга 10 досрочных побед из 20, причем Алджэмейн – сторонник сабмишена, а не нокаута. Как видите, оба бойца побеждают досрочно примерно в половине боёв. Так что будет ли здесь полный бой – вопрос остаётся открытым.



До поединка ещё два месяца, будем и дальше следить за последними новостями и нюансами подготовки Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга. Удачных ставок!