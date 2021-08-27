«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз: Хосеп Гвардиола приблизит отставку Артеты

28 августа состоится матч третьего тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «канониров» оценён экспертами в 13.25. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ман Сити» — «Арсенал» 28 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» (28.08.2021)

Лето 2021 года завершается, совсем скоро на пороге объявится сентябрь. Впрочем, это не повод расстраиваться, поскольку новый футбольный сезон только разгорается. Топовые европейские чемпионаты ещё не успели разогнаться как следует, но уже вынуждены уходить на запланированный перерыв для национальных сборных.

Английская Премьер-лига перед матчами квалификации ЧМ-2022 успеет завершить третий тур. Продолжат программу 28 августа сразу семь встреч. Достойных пар много, но отдельное внимание стоит обратить на битву «Манчестер Сити» и «Арсенала», которая пройдёт на стадионе «Этихад». Вокруг обоих клубов сейчас ажиотаж.



В Манчестере прежде всего ожидают возвращения Криштиану Роналду. Правда, не в стан родных «красных дьяволов», а к заклятым соседям — «горожанам». Великий португалец пожелал покинуть «Ювентус» до конца трансферного окна, а СМИ активно сватают его именно в «Манчестер Сити». Если всё получится, это будет бомба.



А ведь руководство голубых уже выложило приличные деньги за Джека Грилиша. Хотя самый дорогой футболист в истории АПЛ пока держит марку. В двух турах появился в стартовом составе и успел забить первый гол за новую команду. Тогда «Ман Сити» катком проехался по вернувшемуся из Чемпионшипа «Норвичу» (5:0).

Крупная победа наверняка скрасила неудачный старт Пепа Гвардиолы. Сперва испанец остался без Суперкубка Англии, а в первом туре проиграл с минимальным счётом «Тоттенхэму», хотя его подопечные по итогу больше владели мячом и чуть чаще били по воротам. Но команда Нуну Санту здорово выбегала в контратаки, одна из которых закончилась голом.



В стане лондонского «Арсенала» настроения принципиально иные. Клуб в прошлом сезоне финишировал восьмым и остался без еврокубков. Только сосредоточиться на улучшении позиции в чемпионате Англии не получается, в новом розыгрыше он пока выглядит плохо.



Даже не так — кошмарно! Сначала проиграл новичку «Брентфорду», а затем — соседям из «Челси» (оба раза со счётом 0:2). И оба раза — по делу. Больше того — синие при нормальной реализации вполне могли забить не два гола, а четыре-пять. Впрочем, это уже детали.

Предполагается, что на исправление ситуации Микелю Артете дали всего несколько игр. После этого он успел одержать крупную победу во втором раунде Кубка лиги Англии над «Вест Бромвич Альбион» (6:0). Возвращение Обамеянга и Ляказетта пошло на пользу. Первый оформил хет-трик, а второй вышел на замену и отличился один раз.



Несомненно, сейчас кадровая ситуация у «канониров» лучше, чем на старте, однако игра уверенности совсем не внушает. «Манчестер Сити» остался без Кевина Де Брёйне и Фила Фодена, но даже так команда выглядит предпочтительнее. Особенную роль играет также статистика личных встреч, на которую лондонцам лучше не смотреть.



Дело в том, что Хосеп Гвардиола без особых проблем разбирался с «Арсеналом» ещё при Арсене Венгере. С мая 2017 года соперники успели встретиться 11 раз. За это время «горожане» одержали десять побед, забили 26 голов, пропустив только пять. Цифры весьма красноречивые.



На наш взгляд, при таких раскладах вполне можно подумать над Ф1 (-1.5) за коэффициент 1.84. Тем более что эта ставка заходила в восьми случаях. Другой вариант — П1 и тотал больше 2.5 мяча за 1.79. Вероятно, на гол со здоровым Обамеянгом «канониры» наиграют, но рассчитывать на очки на «Этихаде» будет невероятно трудно.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 28 августа 2021 года

«Манчестер Сити» не изменяет своим традициям — в прошлом матче разнёс «Норвич» 5:0. Отсутствие Де Брёйне и Фодена удаётся покрывать наличием Стерлинга и Жезуса. Грилиш тоже в порядке. Микелю Артете дали несколько матчей, чтобы исправить ситуацию в «Арсенале», но противостоять «горожанам» на выезде, на наш взгляд, он не сумеет.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.79.