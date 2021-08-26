«Верона» — «Интер». Прогноз: чемпион Италии страшен даже без Конте и Лукаку

«Верона» идёт на серии из 11 матчей без побед в Серии А. Впереди визит действующего чемпиона.

27 августа состоится матч второго тура чемпионата Италии «Верона» — «Интер». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Милана: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Вероны» оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Верона» — «Интер» 27 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Верона» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. А поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Верона» — «Интер» (27.08.2021)

Чемпионат Италии стартовал последним из европейских первенств, однако первый же тур оставил очень приятное послевкусие. Большое количество забитых мячей, удаления, пенальти. Не хватило разве что сенсаций: в итоге практически все лидеры прошлого сезона взяли по три очка.

На первом месте в турнирной таблице, как и полагается, с ходу оказался действующий чемпион — миланский «Интер». Во втором туре нерадзурри ожидает выезд в Верону. В прошлом сезоне соперники встретились дважды, в обоих случаях «Интер» добыл победы, пусть и непростые — 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Более того, если в выездной игре миланцы владели игровой инициативой, то в концовке домашней встречи пришлось отбиваться от не самого солидного соперника. Тогда единственный гол забили только на 76-й минуте, отличился Маттео Дармиан. Да и в целом смотрелись ничуть не лучше.

Старт нового сезона выдался для «Интера» крайне удачным. Несмотря на уход ведущих игроков и смену тренера, чемпионы попросту не заметили «Дженоа» — 4:0. Ушедшего в «Челси» Ромелу Лукаку вполне себе заменил 35-летний Эдин Джеко, отметившийся голом и результативной передачей.

При этом один из лучших игроков команды в сезоне-2020/2021 Лаутаро Мартинес и вовсе не появился на поле из-за дисквалификации. «Интер» впечатлил не только игрой в первом туре, но и был хорош на протяжении всей предсезонной подготовки. В пяти товарищеских матчах подопечные Симоне Индзаги одержали пять побед с общим счётом 15:0. Пострадало в том числе и киевское «Динамо» — 3:0.

У «Вероны» дела на старте сезона откровенно плохи. Из абсолютно провальной концовки прошлого сезона, кажется, не были сделаны никакие выводы. В прошлом розыгрыше Серии А команда умудрилась финишировать 10-й, хотя закончила сезон серией из девяти матчей без побед.

Ушла мотивация — ушли и результаты. До зоны еврокубков было далеко, но и вылет не грозил ни при каких обстоятельствах. Были надежды, что за лето удалось перезагрузиться. Однако начало выдалось неудачным — поражение от «Сассуоло» со счётом 2:3 в родных стенах. Весь второй тайм пришлось провести в меньшинстве.

Битву с «Интером» пропустит Мигел Велозу, получивший красную карточку в первом туре, а вот команда Индзаги усилится вернувшимся Лаутаро Мартинесом. В лазарете у нерадзурри лишь Кристиан Эриксен и Алексис Санчес. Впрочем, это не новость.

Даже с учётом существенных перестановок «Интер», как кажется, не растерял свою силу и готов к защите чемпионского титула. «Верона» неделю назад вроде бы выглядела добротно, но с нерадзурри у неё в последнее время не ладится. Возьмём победу фаворита с минусовой форой.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Верона» — «Интер» 27 августа 2021 года

11 матчей в Серии А без побед. Подряд. Кажется, такая серия вряд ли должна заканчиваться в игре с действующим чемпионом. Особенно с учётом того, что на старте сезона «Верона» не сумела обыграть на домашнем стадионе ослабший «Сассуоло». Подопечные Симоне Индзаги вполне могут и разгромить середняка Серии А.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.01.