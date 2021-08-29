«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз: неужели Эмери всё ещё празднует победу в Лиге Европы?

«Вильярреал» провёл летом восемь матчей. Не выиграл ни разу, да и забивает по праздникам.

29 августа состоится матч третьего тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Вильярреал». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Вильярреала» оценён экспертами в 5.20. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» М — «Вильярреал» 29 августа 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Атлетико» Мадрид — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. А поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Атлетико» — «Вильярреал» (29.08.2021)

Удивительно, но даже с уходом Лионеля Месси из каталонской «Барселоны» и Серхио Рамоса из мадридского «Реала» футбол в Испании не завершился. В новом сезоне Примеры сыграно два тура, а вот центральный матч тура третьего состоится в воскресенье — «Атлетико» сыграет с «Вильярреалом».

Первая и седьмая команды Примеры сезона-2020/2021 в минувшем чемпионате встречались друг с другом дважды. Оба раза «матрасникам» пришлось крайне непросто. На «Ванда Метрополитано» подопечные Диего Симеоне практически весь матч владели преимуществом, однако так и не сумели распечатать ворота Серхио Асенсио. Уже на выезде мадридцы много времени провели в обороне, однако выиграли со счётом 2:0.

По-разному стороны начали и новый сезон. «Атлетико», как и подобает действующему чемпиону, одержал две пусть и скромные, но победы. А вот «жёлтая субмарина» оба матча Ла Лиги завершила с одинаково скучным счётом 0:0. При этом в соперниках у «Вильярреала» были достаточно скромные «Гранада» и «Эспаньол». Тогда как «матрасники» среди прочего обыграли крепкую «Сельту» (2:1).

Накануне очного противостояния соперники испытывают в том числе и кадровые проблемы. Диего Симеоне не сможет рассчитывать на Жоау Феликса, Эктора Эрреру и Фелипе. В составе «Вильярреала» на поле не выйдут Дани Парехо и Саму Чуквезе. Разумеется, прежде всего стоит выделить отсутствие Феликса. Впрочем, в первых двух матчах мадридцы прекрасно справлялись и без португальского таланта.

«Вильярреал» выдал шикарный сезон, который удалось увенчать исторической победой в Лиге Европы. А теперь попал в игровую яму. В Ла Лиге подопечные Унаи Эмери выиграли лишь один матч из пяти последних, а действия главной ударной силы «Субмарины» Жерара Морено оставляют желать лучшего. Без него созидание даётся с трудом.

У мадридского гранда всё, наоборот, в полном порядке — пять побед в Ла Лиге в пяти последних играх. Интересно, что четыре из них были добыты с одинаковым счётом — 2:1. Предудущая потеря очков в Примере у «Атлетико» случилась ещё в начале мая, да и то произошло это в гостях у «Барселоны» — такой результат более чем устраивал «матрасников» в тот момент.

«Атлетико», как и «Вильярреал», играет по схеме 4-2-2 с солидным уклоном на оборону. Обычно в таких матчах много голов не бывает — ровно на это намекают и котировки букмекеров. Мы же попробуем рискнуть и поставить на безголевую ничью. Такой вариант более чем реален и с учётом отсутствия в составе мадридцев Жоау Феликса, который и был источником креатива в атаке на протяжении всего прошлого сезона.

Луис Суарес пока только набирает форму и явно не готов на все 90 минут. Видимо, опасные моменты будут возникать по большим праздникам. Унаи Эмери не станет раскрываться в Мадриде, слишком опасен соперник. Потому в качестве альтернативной ставки можно рассмотреть 1Х через общий низ.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Вильярреал» 29 августа 2021 года

Обе команды на старте сезона Ла Лиги хороши в защите, на двоих пропустили один мяч. Но небольшое предпочтение всё же стоит отдать «Атлетико». Как минимум из-за фактора домашнего стадиона, как максимум — из-за результатов, которые мадридцы демонстрируют в последние месяцы. «Вильярреал» выдал две нулевые ничьи. И третья кажется вполне вероятной.

Ставка: итоговый счёт 0:0 за 7.10.