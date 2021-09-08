Польша — Англия. Прогноз «Фонбет»: Левандовски не помешает Кейну попасть в Катар

8 сентября в Варшаве сборная Польши сыграет со сборной Англии в матче отборочного турнира к чемпионату мира – 2022. Начало встречи — в 21:45 мск. Сделать ставку на игру вице-чемпионов Европы в квалификации ЧМ-2022 можно в букмекерской компании «Фонбет».
В какой форме Польша
Имея в своём составе одну из главных звёзд мирового футбола в лице Роберта Левандовского, сборная Польши ожидает каждый крупный турнир с надеждой. В прошлом сезоне в матчах за «Баварию» нападающий набрал 57 баллов по системе «гол+пас» во всех турнирах. Это лучший показатель в мире по итогам клубного сезона-2020/2021.
По прогнозам экспертов на Евро-2020 лидер поляков должен был вывести свою команду в плей-офф из группы с Испанией, Швецией и Словакией. И, в отличие от провального ЧМ-2018, на котором Роберт не забил ни одного гола, на Евро он справился со своей задачей — забил три мяча в трёх матчах.
Однако партнёры слабо сыграли в обороне, что привело к поражениям от Словакии (1:2) и Швеции (2:3) и последнему месту в группе. На правом фланге защиты неубедительно действовал Камиль Юзвяк, из его зоны оппоненты часто проникали в штрафную или делали острые передачи. А центральные защитники ошибались позиционно.
После Евро сборная Польши провела две встречи отборочного турнира к ЧМ-2022. В обоих случаях играла с хорошим настроем, разгромила Албанию (4:1) и Сан-Марино (7:1). Роберт Левандовски тогда был великолепен, он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
В какой форме Англия
Сборная Англии продолжает уверенной поступью идти навстречу чемпионату мира – 2022 в Катаре. В отборочном турнире ошибок пока не допускает, в пяти играх подряд победила с общим счётом 17:1. Сентябрьские матчи демонстрируют, что обидное поражение в финале Евро-2020 осталось позади, сборная «трёх львов» полностью оправилась.
С Венгрией и Андоррой подопечные Гарета Саутгейта применили привычную игровую аритмию и без лишних затрат разгромили соперников с одинаковым счетом — 4:0. В первой половине обеих встреч выискивали слабости в обороне соперника, а после перерыва давили на болевые точки. Как следствие, семь из восьми голов забили во вторых таймах.
Против венгров англичане эффективно использовали контратаки. Гарри Кейн, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш и Мейсон Маунт прекрасно себя чувствовали на пространстве. Результатом быстрых атак стали голы Кейна и Стерлинга. А вот ночным кошмаром Андорры оказался соскучившийся по сборной Джесси Лингард, который дважды забил и оформил один ассист.
Подтвердили англичане и свой статус главных специалистов мирового футбола по стандартам. Венграм после розыгрыша углового забил Гарри Магуайр, а в игре с Андоррой со стандарта отличился Букайо Сака.
Польша – Англия: статистика личных встреч
Очные матчи проходят с преимуществом Англии – 12 побед при семи ничьих и всего одном поражении. Статистика десяти предыдущих игр ещё более показательна: восемь побед Англии и два ничейных результата. В последний раз команды встречались в отборочной игре к ЧМ-2022, тогда сборная «трёх львов» победила со счетом 2:1.
Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Польша – Англия 8 сентября 2021 года
Ставка: победа Англии за 1.67. (Сделать ставку).
Главному тренеру сборной Польши Паулу Соузе никак не удается наладить игру в обороне. Команда пропускает на протяжении восьми встреч, при этом в четырёх из них – не менее двух мячей. В последнем матче поляки позволили забить даже слабой сборной Сан-Марино. Пятковский грубо ошибся, выкатив мяч прямо на соперника.
Не лучше проявляет себя и основная тройка центральных защитников Ян Беднарек – Камиль Глик – Бартош Берешински. Регулярно дают оппонентам выходить на опасные позиции в штрафной. Против внушительной линии атаки гостей такие просчеты рискуют стать роковыми.
При этом на данный момент Англия является лучшей национальной сборной по игре в обороне, пропустив лишь три мяча за 14 матчей в 2021 году. Пара центральных защитников Гарри Магуайр — Джон Стоунс отлично сыграна, так что внимательная опека Роберту Левандовскому практически обеспечена.
Не стоит забывать и о личных встречах, статистика которых в последнее время полностью на стороне англичан. А потому мы предлагаем сделать ставку на победу гостей c коэффициентом 1.67. Такое пари сыграло в 11 из 14 последних матчей Англии, а также в восьми из десяти последних игр с Польшей.
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