«Динамо» — «Нижний Новгород». Неужели ещё одна сенсация от Александра Кержакова?

12 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата России «Динамо» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех нижегородцев оценён экспертами в 9.90. Ставки на ничью принимаются за 5.15.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Нижний Новгород» 12 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Динамо» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз матча 7-го тура РПЛ «Динамо» — «Нижний Новгород» (12.09.2021)

Сентябрьская международная пауза для сборных пролетела, Валерий Карпин и сборная России с задачей-минимум справились, пора возвращаться к клубным историям. В чемпионате России стартовал седьмой тур. Программа продолжится 12 сентября тремя поединками. Московское «Динамо» на «ВТБ-Арене» примет «Нижний Новгород».

Работа Сандро Шварца продолжает приносить плоды. До запланированного перерыва москвичи успели провести шесть туров. Результаты, надо сказать, приятные. В активе 13 очков и третья строчка в турнирной таблице чемпионата России, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре пункта.



Хотя петербуржцы просто успели сыграть в седьмом туре, а бело-голубые — пока нет. Но ход на старте сезона набрали приличный. Одержали три победы кряду над «Ростовом», «Уфой» и ЦСКА с общим счётом 7:3. Также было поражение от «Ахмата» (1:2), минимальная победа над «Уралом» (1:0) и боевая ничья с «Локомотивом» (1:1).



Причём железнодорожникам даже повезло в каком-то роде. Команда Марко Николича предпочла сыграть вторым номером, забила гол в середине первого тайма и села в глухую оборону. Бело-голубых, которые при Шварце привыкли играть в атакующий футбол, такой расклад не испугал. В итоге сравняли счёт и могли даже вырвать победу.

Наверняка и «Нижнему Новгороду» придётся много обороняться. Вообще, подопечные Александра Кержакова на удивление здорово держатся в РПЛ. Набрали восемь очков за шесть туров, потерпев при этом всего лишь два поражения. Совсем недурно для новичка! А ведь перед стартом клубу чуть ли не судьбу «Тамбова» сулили.

Любопытно также, что оба поражения нижегородцы потерпели на своём поле: от «Уфы» и «Ростова» (дважды со счётом 1:2). Зато в трёх выездных матчах отобрали очки у «Урала» и «Химок» (оба — 1:1) и даже обыграли столичный «Спартак» (2:1). То есть, несмотря на довольно скромные ресурсы, забивают исправно.



Вообще, конечно, разница в статистических показателях существенная. «Динамо» в среднем за игру наносит более 20 ударов по воротам соперника при 52% владения мячом. В то время как «Нижний Новгород» доходит лишь до отметки в 9,5 ударов и 43 процентам владения. Понятно, что в похожем ключе пройдёт и предстоящая встреча.



При таких раскладах мы бы выбирали Ф1 по угловым (-2.5) за 1.65 или Ф1 в створ ворот (-2.5) за 1.75. А вот победу хозяев с форой по голам брать не рискнём. У команды Сандро Шварца, конечно, с результативностью особых проблем нет, но подопечные Александра Кержакова крайне достойно держат удар.

Можно вообще даже подумать над Ф2 (+1.5) за коэффициент 1.83. В обоих случаях, когда нижегородцы проигрывали, фортуна была не на их стороне. Второй мяч от «Уфы» пропустили с пенальти, а второй гол «Ростова» — автогол защитника уже на 88-й минуте. На наш взгляд, разгромом здесь явно не пахнет.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Нижний Новгород» 12 сентября 2021 года

«Динамо», несомненно, фаворит. Во-первых, играют на своём поле. Во-вторых, на старте сезона выглядят симпатично. Да и состав у команды Сандро Шварца гораздо крепче. Однако «Нижний Новгород» достойно держит удар. Скорее всего, преимущество у бело-голубых будет солидное, но разгрома не ждём.



Ставка: победа «Динамо» по ударам в створ с форой (-2.5) за 1.75.