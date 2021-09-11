«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз: у Игоря Акинфеева снова тяжёлый день!

12 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех туляков оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — ЦСКА 12 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 7-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — ЦСКА (12.09.2021)

Сентябрьская международная пауза для сборных пролетела, Валерий Карпин и сборная России с задачей-минимум справились. Пора возвращаться к клубным историям. В чемпионате России стартовал седьмой тур. Программа продолжится 12 сентября тремя поединками. В гости к тульскому «Арсеналу» пожалует ЦСКА.

Москвичи на старте сезона выступают очень нестабильно. За шесть игр набрали всего девять очков — это ровно половина от возможных. В турнирной таблице находятся на шестой строчке. Отставание даже от замыкающего тройку лидеров «Динамо» составляет четыре пункта, так что нужно в срочном порядке прибавлять.



Правда, откуда брать ресурсы — совершенно непонятно. Многострадальная эпопея с трансфером Николы Влашича благополучно закончилась, продали хорвата в «Вест Хэм Юнайтед» за солидную сумму. Однако приобретениями этого трансферного окна так и остались Максим Мухин да Антон Заболотный.



При этом армейцы расстались сразу с двумя молодыми воспитанниками: Наир Тикнизян и Константин Марадишвили подписали контракты с «Локомотивом». Плюс в очередную аренду отправился Адольфо Гайч. С одной стороны, руководство клуба понять можно. По итогам прошлого сезона остались без еврокубков и, следовательно, без денег от УЕФА.

Но как теперь бороться за высокие места — вопрос открытый. Пока с голами дела обстоят не так плохо, за шесть первых туров подопечные Алексея Березуцкого не сумели поразить лишь ворота «Зенита». Прямо перед сентябрьской паузой для сборных проиграли на выезде со счётом 0:1. Зато в остальных пяти случаях — восемь голов.



Понемногу прибавляет Чидера Эджуке. Нигериец оформил два мяча и записал себе в актив голевую передачу. Большую нацеленность на ворота сразу видно. Однако в Туле московскому ЦСКА будет привычно тяжело. Мало того, что красно-синие проиграли в трёх из пяти предыдущих очных игр на выезде, так теперь туляки предельно мотивированы.



До сентябрьского перерыва за результаты «Арсенала» отвечал Дмитрий Парфёнов, и весёлого тут было мало. Четыре поражения в шести играх при 13 пропущенных мячах. Удалось набрать всего лишь четыре очка, обыграв «Крылья Советов» (2:1) и скатав ничью со «Спартаком» (1:1). Разумеется, это место в зоне вылета.

Парфёнов отправился в отставку, а на помощь пришёл Миодраг Божович, который давно знаком с чемпионатом России вообще и «Арсеналом» в частности. У опытного черногорца на подготовку даже было немного времени, а потому стоит ждать от туляков как минимум осмысленности в действиях.

Вообще, интересно выглядит ставка «обе забьют» за 1.92. «Пушкари» и до смены руководства забивали в РПЛ четыре тура кряду, а новый тренер наверняка взбодрит команду. Игорь Акинфеев, конечно, по-прежнему в порядке, но игра красно-синих в обороне далека от идеальной, а постоянно подчищать за защитниками очень трудно.



Да и статистика личных встреч совсем не против. Такая ставка заходила в четырёх из пяти предыдущих очных противостояний. Кроме того, довольно часто «Арсенал» и ЦСКА пробивают верх по голам. Лишь в трёх из десяти предыдущих случаев было забито менее трёх голов на двоих. Так что о ТБ 2.5 мяча тоже можно подумать.



В пользу результативного матча говорит также отсутствие Марио Фернандеса в заявке армейцев на игру. Натурализованный бразилец получил травму в матчах за сборную России на отборе ЧМ-2022 и, как сообщается, пропустит седьмой тур РПЛ. А без Марадишвили закрыть правый фланг обороны Березуцкому будет непросто. Видимо, работы у Акинфеева окажется достаточно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА 12 сентября 2021 года

Под закрытие трансферного окна ЦСКА расстался сразу с четырьмя футболистами. Единственными трансферами остались Мухин и Заболотный. Как минимум первый круг Алексею Березуцкому придётся доигрывать с теми, кто есть. Впереди выезд в Тулу к «Арсеналу», где сменился тренер. Туляки до этого забивали четыре игры подряд, а теперь явно будут особенно мотивированы.



Ставка: обе забьют за 1.92.