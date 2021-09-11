«Милан» — «Лацио». Прогноз: возвращение Златана Ибрагимовича не может быть скучным

12 сентября состоится матч третьего тура чемпионата Италии «Милан» — «Лацио». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Милану»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Лацио» оценён экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Лацио» 12 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. А поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Милан» — «Лацио» (12.09.2021)

Старт нового розыгрыша Серии А сулит яркий сезон, полный неожиданных результатов. Разумеется, чемпионат длинный, но по итогам двух туров мы имеем сразу пять лидеров. Два из них встретятся в воскресенье: на стадионе «Джузеппе Меацца» местный «Милан» примет «Лацио».

Именно эти команды идут в лидирующей пятёрке, набрав по шесть максимально возможных очков. Разница лишь в количестве забитых и пропущенных голов. Миланцы расположились на четвёртой строчке, а римляне гордо возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии. За две игры подопечные Маурицио Сарри забили девять голов, пропустив всего два.

В прошлом сезоне «Милан» и «Лацио» встретились дважды, было это в Серии А. Каждая из команд одержала по одной победе. И если домашняя виктория подопечных Стефано Пиоли оказалась вымученной (3:2, решающий Тео Эрнандес оформил на 92-й минуте), то «Лацио» в Риме оформил разгром, 3:0.

Если же копнуть глубже, то за последние три с половиной года соперники встречались целых 10 раз, у «Милана» при этом всего три победы. Хотя и «Лацио» радовался не чаще — тоже три раза. В остальных четырёх случаях были ничьи, но любопытно, что последняя из них случилась ещё в феврале 2019 года.

Здесь надо бы отметить и высокую результативность в противостоянии. В четырёх последних очных играх прожиточным минимумом соперников было три забитых мяча на двоих. То есть неизменно проходила ставка тотал больше 2.5 гола. Судя по всему, намечается продолжение тренда.

Почему мы так думаем? Дело в том, что «Милан» и «Лацио» не дают скучать и по отдельности. В двух стартовых матчах сезона «орлы» забивали минимум по три мяча, а россонери за то же время поразили ворота оппонентов пять раз. Цифры более чем красноречивые.

При этом ни миланцы, ни римляне не испытывают серьёзных кадровых проблем. Стефано Пиоли не сможет рассчитывать лишь на Раде Крунича, тогда как Маурицио Сарри придётся обойтись без Мануэля Лаццари и Данило Катальди. Можно сказать, к очному противостоянию соперники подходят в оптимальных составах.

Ну и самое главное. После международной паузы в состав россонери возвращается Златан Ибрагимович, который пропустил начало сезона из-за травмы. Да, могучий швед вряд ли проведёт на поле все 90 минут. Он и в форме-то часто ротировался Пиоли, всё-таки возраст уже почтительный. Но сам факт возвращения вожака в строй станет для партнёров импульсом.

Сложно предсказать, кто одержит победу в предстоящем матче, ожидается игра на три результата. В чём бы мы не сомневались, так это в том, что встреча получится яркой. Обе команды умеют забивать, плюс есть возможность скинуть преследователя с хвоста и закрепиться в лидерах. ТБ 3 мяча, на наш взгляд, выглядит уместно.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Лацио» 12 сентября 2021 года

«Милан» и «Лацио» умеют играть в открытый футбол, особенно друг с другом. В четырёх предыдущих очных встречах заходил тотал больше 2.5 мяча. Мы бы поддержали тренд и теперь. Ход на старте набран неплохой, составы близки к оптимальным, есть все шансы увидеть яркий матч.

Ставка: тотал больше 3 голов за 2.16.