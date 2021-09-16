«Спартак» — ЦСКА. Прогноз «Фонбет»: в московском дерби всё решат вратари

16 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ на льду «Мегаспорта» «Спартак» примет ЦСКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Сделать ставку на московское дерби можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Спартак»

Сезон-2020/2021 для «Спартака» не запомнился ничем примечательным. В регулярке клуб занял восьмое место в Западной конференции и по традиции последних лет вылетел в первом же раунде плей-офф. Красно-белые не оказали сопротивления как раз ЦСКА, были разбиты со счётом 0-4 в серии.

А вот на старте нового сезона столичный клуб приятно удивляет. Сыграв шесть матчей, располагается на втором месте конференции с восемью очками. Сперва удалось обыграть «Адмирал» (4:1) и «Амур» (3:1), а также дожать «Витязь» в овертайме (3:2 ОТ). Но после этого результаты пошли на спад. Поражения от «Салавата Юлаева» (1:2) и СКА (0:2) были разбавлены разгромной победой над «Барысом» (4:1).

Прежде всего удачный старт можно объяснить качественной игрой в обороне. Пока что подопечные Бориса Миронова позволили соперникам отличиться всего лишь девять раз, то есть не более 1,5 раза в среднем за игру. Меньше шайб пропустили только «Салават Юлаев» (семь) и московское «Динамо» (восемь). Но эти двое лидируют у себя в конференциях.

В нападении красно-белые тоже смотрятся прилично. Успешно действует первая тройка Широков – Лехтеря – Петерссон. Каждый из нападающих уже набрал по пять очков. Не отстаёт от партнёров и Хохлачев, на счету которого столько же баллов. Последний матч со СКА пропустил Лехтеря из-за небольшого повреждения запястья.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА начал новый сезон матчем на Кубок Открытия с «Авангардом». Но оказался совершенно не готов к реваншу за финал прошлого сезона и разгромно проиграл (0:4). Зато удалось быстро прийти в себя после такого фиаско и выдать серию из четырёх побед подряд. Поочерёдно были повержены рижское «Динамо» (3:2), «Сочи» (4:1), «Ак Барс» (2:1 ОТ) и «Локомотив» (3:1).

Удачно для подопечных Сергея Фёдорова сложилось и начало последней игры с «Барысом». После первого периода они вели со счётом 2:0, но оставшееся время провели несобранно, особенно у своих ворот. Плюс неудачно действовали в меньшинстве, в результате чего проиграли со счётом 3:6.

Самым опасным игроком в составе армейцев на старте является Сергей Плотников, который забил две шайбы и сделал четыре голевые передачи. Регулярно результативными действиями отмечается и Никита Нестеров: на его счету одна шайба и пять голевых. Также выделяется Антон Слепышев, забивший два гола и отдавший три результативных паса.

Особую угрозу для соперников представляет игра ЦСКА в численном большинстве. Московские армейцы забили уже восемь шайб при численном перевесе, что является лучшим процентом реализации в лиге (50%).

«Спартак» — ЦСКА: статистика личных встреч

ЦСКА имеет колоссальное преимущество в личных встречах. Начиная с сезона-2017/2018 соперники провели 18 игр в КХЛ. На счету армейцев 16 побед (14 из которых в основное время) и два поражения в овертаймах. При этом в 12 из 18 матчей в основное время команды не забивали больше четырёх шайб.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Спартак» — ЦСКА 16 сентября 2021 года

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.72. (Сделать ставку).

По сравнению с прошлым сезоном «Спартак» добился прогресса в защите. Если в регулярном сезоне-2020/2021 в среднем команда пропускала 2,88 гола за игру, то на старте этого сезона – всего 1,5 гола за матч. Это позволяет ей стабильно набирать очки с соперниками равными и ниже по классу. Против фаворитов «Спартаку» не хватает эффективности в атаке, но при этом от «Салавата Юлаева» и СКА красно-белые не пропустили больше двух шайб.

Состав ЦСКА в последних играх не оптимален. Игры с «Локомотивом» и «Барысом» из-за повреждений пропустили форварды Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. С начала сезона не может помочь партнёрам Андрей Светлаков. Всё это негативно сказывается на результативности команды, которая не входит даже в первую десятку по заброшенным шайбам (всего 15 за шесть встреч).

Не отличаются большим количеством голов и последние матчи московских армейцев со «Спартаком». Мы предлагаем сделать ставку «тотал меньше 4.5 шайбы» с коэффициентом 1.72. Такое пари сыграло в четырёх из шести матчей красно-белых и в трёх из шести игр ЦСКА в этом сезоне, а также в четырёх из пяти последних очных встреч оппонентов.