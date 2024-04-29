«Барселона» — «Валенсия»: коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании

29 апреля в Барселоне состоится матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Валенсия». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Явными фаворитами считаются подопечные Хави: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.38. В случае успеха ставка в 1000 рублей принесёт 1380 рублей. Шансы «летучих мышей» оцениваются в 8.70. На ничью дают коэффициент 5.22.

Букмекеры думают, что матч окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

«Барселона» потерпела два поражения подряд — 1:4 от «ПСЖ» в Лиге чемпионов и 2:3 от «Реала» в чемпионате Испании.