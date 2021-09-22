Энтони Джошуа – Александр Усик. Останется ли украинец непобедимым?

Бой Энтони Джоуша – Александр Усик совсем скоро. Дата боя давно определена: боксёры выйдут в ринг в ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэма». Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Джошуа и бывший абсолютным чемпион в первом тяжёлом весе и обязательный претендент WBO в тяжёлом весе Усик – нас ждёт захватывающее зрелище!

Когда бой Джошуа – Усик

Бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком пройдёт в столице Великобритании – Лондоне – в ночь с 25 на 26 сентября. Местом боя станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм». Начало боя – не ранее 01:00 мск 26 сентября.

Где смотреть бой Энтони Джошуа – Александр Усик

Прямую видеотрансляцию боя Энтони Джошуа – Александр Усик онлайн можно будет посмотреть на стриминговой платформе DAZN. Кроме того, бой в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».

Коэффициенты букмекеров на бой Джошуа – Усик

По оценке букмекеров, фаворит – Энтони Джошуа. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, это примерно 60% вероятности. Шансы Усика оценивают коэффициентом 2.72 (35%). На ничейный исход боя принимают ставки за 20.00 (5%).



На ТБ 9.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.57, а на то, что поединок завершится до этой отметки, можно поставить за 2.27.

Форма Энтони Джошуа и Александра Усика

Рекорд Энтони Джошуа впечатляет – 24 победы в 25 боях. Да, было одно нелепое поражение от Энди Руиса 1 июня 2019 года. Но уже с той поры британец успел взять реванш у мексиканца, а в декабре 2020 года нокаутировал в 9-м раунде Кубрата Пулева. Сейчас Джошуа владеет практически всеми чемпионскими поясами, лишь пояс чемпиона по версии WBC у Тайсона Фьюри. Ну а список его побед не может не впечатлять, помимо Пулева и Руиса здесь, к примеру, есть Владимир Кличко, Александр Поветкин, Карлос Такам, Диллиан Уайт. Так что лёгкой прогулки у Усика не будет точно.



Тем более что Александр всё-таки будет боксировать не в своей весовой категории, а значит, мощи ему будет недоставать. Пока он непобедим – 18 побед в 18 боях, но в тяжёлом весе у Усика только 2 поединка. В первом из них он не испытал проблем с американским ветераном Чаззом Уизерспуном (это была экстренная замена после травмы Карлоса Такама и проваленного допинг-теста Тайрона Спонга), а во втором единогласным решением победил Дерека Чисору. Это уже серьёзный оппонент, но всё-таки не ровня Джошуа.



Впрочем, сам Усик не переживает из-за разницы в габаритах.



«Так всю жизнь было. Кто-то был больше, кто-то был меньше. Люди, которые об этом говорят, не до конца понимают, что происходит. Меня это не беспокоит», – отметил Александр.

Прогнозы экспертов на бой Джошуа – Усик

Даже букмекеры не могут определить однозначного фаворита боя, вот и эксперты дают разные прогнозы. К примеру, действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев считает, что победит Джошуа.



«Я считаю, что Джошуа победит Усика, потому что он настоящий тяжеловес. Он не такой простой боксёр. То, что случилось в бою с Энди Руисом, — это чисто человек недооценил его, не настроился на него. Они в последний момент взяли его на бой, потому что у Энтони несколько раз поменялись соперники. Нельзя по этому бою оценивать потенциал Джошуа.

Усик тоже хороший боксёр. Он сделал суперрезультат в первом тяжёлом весе, стал абсолютным чемпионом. Молодец в любом случае. Но я думаю, что выиграет Джошуа», — отметил Бетербиев.



Тайсон Фьюри сначала говорил, что Усик способен победить, но затем изменил своё мнение.



«Я не верю, что Усик — настоящий тяжеловес. Он просто перекачанный боксёр первого тяжёлого веса. Как по мне, Дерек Чисора победил Усика. А Джошуа гораздо крупнее и сильнее Чисоры. Думаю, он просто переедет Усика», — заявил Фьюри.



Рикки Хаттон сомневается, но всё же выбирает Джошуа.



«Хотелось бы надеяться, что Джошуа достаточно опытен, чтобы сохранять голову холодной, и что Усик не залезет ему под кожу. Смотришь на Александра и думаешь, что он очень классный боец с сильным ударом, очень успешный. Но я бы поставил на Джошуа. Я действительно считаю, что он проявит себя, хотя бой будет для него опасным», — сказал Хаттон.



Григорий Дрозд считает, что шансы как минимум 50 на 50.



«Я даю достаточно много шансов Усику. Тут в принципе 50 на 50. Хотя всё-таки, возможно, есть перевес в сторону Джошуа по некоторым причинам. Но я абсолютно не исключаю победу Александра. Он серьёзно готовится к этому поединку.

Саша всегда отличался тем, что правильно и адекватно оценивал своих соперников при подготовке к боям. Я уверен, что функционально он будет готов на два боя сразу. Тут вопрос не только в габаритах, но и в скорости. Это очень интересный поединок», — подчеркнул Дрозд.



А вот Майкл Хантер думает, что Александр Усик победит решением судей.



«Они оба олимпийские чемпионы, хотя золотая медаль Усика мне видится более заслуженной, потому что у него не было фактора домашней Олимпиады, как у Джошуа. Усик выглядит в тяжёлом весе чуть похуже, чем я ожидал, но в этом бою, я уверен, под давлением он выйдет на новый уровень. Очень неудобный соперник для Джошуа, мне кажется, бой дойдет до решения, и думаю, оно будет на стороне Усика. Хотя Джошуа тоже может забрать решением в очень близком бою», — заявил Хантер.



А кого вы видите победителем боя Энтони Джошуа – Александр Усик? Самое время сделать свою ставку на бой!