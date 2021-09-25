День, когда матч «Спартака» с командой Шамиля Газизова отходит на второй план.

«Челси» — «Ман Сити», «Интер» — «Аталанта» и другие матчи. На что ставить 25 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 25 сентября.

На что ставить в футболе 25 сентября

Сегодня грандиозный день для любителей футбола. День, в котором РПЛ далеко не на первом плане. Хотя там сегодня 3 матча: «Спартак» примет «Уфу» (принципиальный матч, ведь клубом из Башкортостана руководит Шамиль Газизов), «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Локомотив» на выезде сразится с «Химками».

Ну а главное событие дня – матч «Челси» и «Манчестер Сити». Команда Тухеля выиграла 3 последние очные встречи, в том числе и в финале Лиги чемпионов. Смогут ли «горожане» взять реванш? Кроме того, «МЮ» сыграет с «Астон Виллой», «Лестер» — с «Бёрнли», а «Ливерпуль» отправляется в гости к «Брентфорду».

Жарко и в Италии, где «Аталанте» Алексея Миранчука предстоит непростой выездной матч с чемпионом – «Интером». Другой клуб из Милана – собственно, «Милан» – играет на выезде со «Специей».

В Германии матч двух «Боруссий»: Дортмунд с Мёнхенгладбахом, а «РБ Лейпциг», вдрызг проваливший старт сезона, сыграет с «Гертой». «Байер», где ждёт своего шанса Андрей Лунёв, встретится с «Майнцем».

В Испании лидер – «Реал» — дома сыграет с непростым соперником – «Вильярреалом». У команды Унаи Эмери на старте куча ничьих, но ещё нет ни одного поражения. «Атлетико» на выезде встретится с «Алавесом», а «Валенсия» принимает «Атлетик».

Во Франции «ПСЖ» после тяжелейшей победы над «Метцем» дома сыграет с «Монпелье», «Лион сыграет с «Лорьяном», а «Лилль» — на выезде со «Страсбуром».

На что ставить в хоккее 25 сентября

Большой игровой день и в КХЛ, сразу 8 игр. Самые интересные вывески – это «Металлург» — ЦСКА, «Автомобилист» — «Трактор» и «Локомотив» — «Салават Юлаев». Кроме того, «Барыс» сыграет с «Сибирью», «Йокерит» — с «Сочи», «Витязь» — с «Амуром». «Торпедо» примет московское «Динамо», а СКА едет в гости к минскому.

4 матча запланированы в ВХЛ. Очередные игры пройдут в МХЛ, чемпионатах Швеции, Финляндии и Швейцарии.

На что ещё ставить 25 сентября

Продолжаются теннисные турниры в Нур-Султане, Метце и Остраве. Набирает обороты Кубок Лэйвера, где в составе сборной Европы выступают Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Начинается клубный баскетбольный сезон: уже вторые туры в чемпионатах Испании и Литвы, стартуют матчи в Италии, Турции и Германии.

В волейболе завершается предварительный этап мужского Кубка России. На молодёжном чемпионате мира сборная России продолжает групповой этап. Сегодня команда Михаила Николаева встретится с Канадой.