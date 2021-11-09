«Зенит» не выиграл, но упрочил лидерство. Шансы «Спартака» в РПЛ всего 1%

В РПЛ остался позади 14-й тур. Пройдена практически половина дистанции. Лидирует «Зенит», команда Сергея Семака опережает на 3 очка «Сочи». Вообще в таблице всё достаточно плотно, но букмекеры уверены: золотые медали от петербуржцев никуда не денутся. Смотрим, что поменялось в коэффициентах букмекеров за неделю.

«Зенит» потерял очки, но коэффициенты падают

В 14-м туре «Зенит» неожиданно не смог переиграть на выезде одного из аутсайдеров – «Урал» (0:0). Теперь от идущего вторым «Сочи» команду Сергея Семака отделяет всего 3 очка. Но коэффициент на чемпионство питерцев даже несколько снизился и составляет сейчас 1.17. Ничего не поменялось – конкурентов много, но все они нестабильны и будут отбирать очки друг у друга.

Сейчас букмекеры видят главным конкурентом «Зенита» московское «Динамо», команда Сандро Шварца отстаёт от зенитовцев на 4 очка. Коэффициент на бело-голубых 15.00. Вроде бы не такой и большой отрыв, но мы все помним, чем завершилась очная встреча команд совсем недавно.

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Шансы «Локомотива» и «Сочи» оценивают коэффициентом 20.00. Москвичи в стадии перестройки и столкнулись с травмами и болезнями. Сочинцы же в порядке, но уровень их состава всё же намного ниже. Вряд ли команда Владимира Федотова сможет выдержать турнирную гонку.

За 30.00 можно поставить на «Краснодар» и ЦСКА, которые чередуют хорошие матчи с провальными. А шансы «Спартака» и вовсе оценивают коэффициентом 100.00. Красно-белые достойно смотрелись в игре с «Локомотивом», сравняли счёт в меньшинстве, но теперь точно не попадут в топ-5 по итогам первого круга. А это сулит увольнение Рую Витории и очередную перестройку. Ждать победной серии в таких условиях практически нереально.

«Урал» остановил «Зенит», но стоит на вылет

В подвале турнирной таблицы всё очень плотно. «Уфа», «Арсенал», «Нижний Новгород», «Химки», «Арсенал». Все эти клубы умещаются в 3 очках. Грустные фавориты у букмекеров – екатеринбуржцы. Да, они остановили «Зенит», но ничья – это всего одно очко, и пока у «Урала» последнее место. Да и по игре особенных просветов нет. Коэффициент на прямой вылет «шмелей» 2.20. На остальные четыре клуба котировка одна и та же – 2.50.

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Не так далеко от этой группы и «Ростов» с «Ахматом», но ростовчане явно обретают себя после провального старта, а у клуба из Грозного всё-таки есть какой-никакой очковый запас: 6 очков от зоны прямого вылета.

В Агаларова верят всё больше

В споре бомбардиров Гамид Агаларов становится всё более явным фаворитом. У него 11 голов, а у ближайших конкурентов только 7. Вот и букмекеры снижают коэффициент на победу форварда «Уфы», сейчас на него можно поставить за 2.50.

В преследователях дуэт зенитовцев Сердар Азмун и Артём Дзюба, коэффициент на каждого 5.00. Догнал их и сочинец Матео Касьерра, на него можно поставить за 7.00. 7 голов и у Фёдора Смолова, но с учётом перестановок в «Локомотиве» на него предлагают коэффициент 10.00.

Следующий тур подведёт черту под первым кругом РПЛ. Посмотрим, что предложат букмекеры на экваторе чемпионата. Удачных ставок!

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