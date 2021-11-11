Россия — Кипр. Прогноз «Фонбет»: Матвей Сафонов не подведёт Валерия Карпина

За пять матчей отбора ЧМ-2022 при новом тренере Россия пропустила лишь один гол.

В четверг, 11 ноября, в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сойдутся сборные России и Кипра. Начало игры — в 20:00 мск. Сделать ставку на домашнюю игру подопечных Валерия Карпина можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Россия

Россияне возглавляют турнирную таблицу квалификации ЧМ-2022, набрав 19 очков и опережая хорватов на два балла. Для выхода на чемпионат мира с первого места достаточно просто обыграть киприотов и сыграть вничью на выезде с хорватами. И если первая задача вполне по силам, то выполнить вторую будет не так просто.

При новом главном тренере Валерии Карпине, который возглавил национальную команду после чемпионата Европы, россияне пока не проигрывают, а пропустили только один гол в пяти встречах. Сначала сыграли вничью с хорватами (0:0), а затем по порядку обыграли киприотов (2:0), мальтийцев (2:0), словаков (1:0) и словенцев (2:1).

В какой форме Кипр

Сборная Кипра занимает последнее, шестое место в турнирной таблице и уже потеряла шансы на выход на чемпионат мира. Киприоты набрали пять очков после восьми игр ( победа, две ничьих, пять поражений). Не выигрывают на протяжении семи встреч, включая товарищеские, проиграв шесть из них. Только в прошлом матче удалось не проиграть, сведя к ничьей встречу с мальтийцами (2:2).

Россия – Кипр: статистика личных встреч

Сборные России и Кипра встречались между собой шесть раз, и киприоты не выиграли ни разу: потерпели пять поражений и добились одной ничьей. Матч первого круга отбора ЧМ-2022 уже при Валерии Карпине завершился в пользу россиян (2:0).

Также соперники играли в одной группе отборочного турнира Евро-2020, и тогда российская сборная выиграла оба матча: 1:0 дома и 5:0 в гостях.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч отбора ЧМ-2022 Россия – Кипр 11 ноября 2021 года

Ставка: Кипр не забьёт за 1.65 (Сделать ставку).

Сборная России при Карпине пусть и не показывает симпатичную игру, но исправно набирает очки, даже вышла на первое место в группе. Терять баллы в матче с худшей командой группы никак нельзя. Это чревато не только снижением шансов на прямую путёвку в Катар, но и прервёт внушительную победную серию.

При этом российская сборная неплохо играет в обороне, пропустила только один мяч за пять встреч, как раз в последней игре со словенцами. Дома же россияне не пропускают уже три матча кряду. В том числе сохранили ворота нетронутыми с крепкими хорватами.

Киприоты, в свою очередь, забили меньше всех в группе – только три мяча. Два из них – в последней игре в ворота скромнейших мальтийцев, которые чаще остальных пропускают в группе. А до этого за десять матчей во всех турнирах Кипр отличился только однажды.

Также малорезультативно сборная Кипра играет и с командой России. За шесть очных встреч киприотам удалось забить только один гол. В расположение сборной Валерия Карпина вернулся Маринато Гилерме, восстановившийся после травмы. Готов и Матвей Сафонов. На наш взгляд, хозяева сумеют сохранить ворота нетронутыми в Санкт-Петербурге.