«Спартак» — «Йокерит» в КХЛ и два матча в Серии А: что смотреть 22 ноября

Последний месяц осени приближается к концу. Треть футбольного сезона позади, скоро наступит черёд заключительных туров группового этапа еврокубков. В КХЛ уже пролетела половина регулярного чемпионата, НХЛ тоже набрала приличный ход. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 22 ноября.
На что ставить в футболе 22 ноября
Вкусное лакомство в виде старта пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уготовлено на вторник, 23 ноября. В еврокубках начинается самое интересное. А сегодня у футбольных болельщиков настоящий разгрузочный день после насыщенной программы прошедших выходных.
Ставка на матч «Торино» — «Удинезе» с коэффициентом 3.30.
При большом желании можно зацепить пару матчей итальянской Серии А, хотя вывески довольно скромные. В 20:30 мск начнут выяснять отношения «Верона» и «Эмполи», которые, набрав по 16 очков, находятся на 10-м и 11-м местах соответственно. В 22:45 мск стартует противостояние «Торино» и «Удинезе», которые тоже задержались в середине таблицы.
Также сегодня завершится 14-й тур испанской Примеры. В гости к «Райо Вальекано» пожалует «Мальорка». Гости идут на 13-й строчке с 15 очками, а вот хозяева продолжают держаться возле еврокубковой зоны. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего четыре балла, хотя конкуренция тут высочайшая. Тем интереснее будет смотреть.
На что ставить в хоккее 22 ноября
В Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре встречи. Самая ранняя стартует в 12:00 мск, хабаровский «Амур» примет омский «Авангард». Также «Витязь» на своём льду сыграет с набравшей отличный ход «Северсталью», а пекинский «Куньлунь Ред Стар» попробует свои силы в гостях у московского «Динамо».
Прогноз на матч «Амур» — «Авангард».
Главной вывеской вечера, пожалуй, вполне может стать противостояние столичного «Спартака» и финского «Йокерита». Красно-белые неплохо начали после перерыва на Евротур, накануне даже обыграли «джокеров» в Финляндии со счётом 4:2. Теперь у финской дружины будет возможность взять реванш в Москве.
На что ещё ставить 22 ноября
Российский баскетбол взял небольшую паузу, а в НБА играют ночью. Сегодня можно обратить внимание разве что на матч «Студентски Центар» — «Црвена Звезда» в Адриатической лиге и на матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос» в греческой Лиге А1. Ждём выступления отечественных команд в Евролиге.
- 21 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 20 ноября 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30