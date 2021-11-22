«Спартак» — «Йокерит» в КХЛ и два матча в Серии А: что смотреть 22 ноября

Последний месяц осени приближается к концу. Треть футбольного сезона позади, скоро наступит черёд заключительных туров группового этапа еврокубков. В КХЛ уже пролетела половина регулярного чемпионата, НХЛ тоже набрала приличный ход. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 22 ноября.

На что ставить в футболе 22 ноября

Вкусное лакомство в виде старта пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уготовлено на вторник, 23 ноября. В еврокубках начинается самое интересное. А сегодня у футбольных болельщиков настоящий разгрузочный день после насыщенной программы прошедших выходных.

Ставка на матч «Торино» — «Удинезе» с коэффициентом 3.30.

При большом желании можно зацепить пару матчей итальянской Серии А, хотя вывески довольно скромные. В 20:30 мск начнут выяснять отношения «Верона» и «Эмполи», которые, набрав по 16 очков, находятся на 10-м и 11-м местах соответственно. В 22:45 мск стартует противостояние «Торино» и «Удинезе», которые тоже задержались в середине таблицы.

Также сегодня завершится 14-й тур испанской Примеры. В гости к «Райо Вальекано» пожалует «Мальорка». Гости идут на 13-й строчке с 15 очками, а вот хозяева продолжают держаться возле еврокубковой зоны. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего четыре балла, хотя конкуренция тут высочайшая. Тем интереснее будет смотреть.

На что ставить в хоккее 22 ноября

В Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре встречи. Самая ранняя стартует в 12:00 мск, хабаровский «Амур» примет омский «Авангард». Также «Витязь» на своём льду сыграет с набравшей отличный ход «Северсталью», а пекинский «Куньлунь Ред Стар» попробует свои силы в гостях у московского «Динамо».

Прогноз на матч «Амур» — «Авангард».

Главной вывеской вечера, пожалуй, вполне может стать противостояние столичного «Спартака» и финского «Йокерита». Красно-белые неплохо начали после перерыва на Евротур, накануне даже обыграли «джокеров» в Финляндии со счётом 4:2. Теперь у финской дружины будет возможность взять реванш в Москве.

На что ещё ставить 22 ноября

Российский баскетбол взял небольшую паузу, а в НБА играют ночью. Сегодня можно обратить внимание разве что на матч «Студентски Центар» — «Црвена Звезда» в Адриатической лиге и на матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос» в греческой Лиге А1. Ждём выступления отечественных команд в Евролиге.