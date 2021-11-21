«Спартак» — «Йокерит». Красно-белым не спастись от мести финнов в Москве

22 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Спартака» оценён экспертами в 2.63.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Йокерит» 22 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Йокерит» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.23. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.79.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Йокерит» Хельсинки (22.11.2021)

На 22 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи, но выбрать есть из чего. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию московского «Спартака» и финского «Йокерита», которое пройдёт на льду арены «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Спартак» располагается лишь на седьмой строчке Западной конференции, набрав 34 баллов за 31 игру. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет восемь пунктов. После перерыва столичный клуб выглядит неплохо. Поражение от «Ак Барса» (0:1) сменилось разгромом «Барыса» (5:2), а накануне на выезде забрал два очка у «Йокерита» (4:2).



Хотя красно-белые даже проигрывали после первого отрезка со счётом 0:2. Затем за два периода отгрузили четыре безответные шайбы. А ведь до перерыва на Евротур «Спартак» имел четыре поражения в пяти играх. Так что эти две победы пришлись очень кстати. Отрыв от девятой позиции — два очка.



«Йокерит» набрал 42 балла всего за 30 встреч, однако в спину дышат ЦСКА и «Динамо» из Москвы. В целом финны выглядят здорово, хотя последние три встречи прошли с переменным успехом, отобрать очки удалось только у аутсайдера «Адмирала». Причём в Финляндии. До этого была серия из четырёх побед.

А проиграли подопечные Лаури Марьямяки в гостях московскому «Динамо» (1:3) и в родных стенах московскому «Спартаку» (2:4). Как видно, со столичными командами складывается не лучшим образом. В последнем случае добыли серьёзное преимущество в первом периоде, но красно-белые нашли в себе силы перевернуть ситуацию.



Теперь «Йокерит» отправится в Москву за реваншем. Удастся ли — большой вопрос. Времени прошло совсем немного, а подопечные Бориса Миронова наверняка будут в хорошем настроении после того, как прервали неприятную серию поражений и забросили девять шайб за два матча. До этого получалось далеко не всё.

Плюс в последних личных встречах перевес на стороне москвичей. Красно-белые одержали четыре победы в пяти прошлых матчах. Да и на своём льду выиграли три из пяти. Хотя соперник довольно часто огрызался. Надо сказать, что команды забрасывают на двоих как минимум четыре шайбы уже 16 встреч подряд.

Однако москвичи проиграли четыре из пяти прошлых игр на своём льду в текущем сезоне КХЛ. Тогда как «джокеры» на выезде одержали четыре победы на том же отрезке. Статистика неоднозначная. Тем более что хозяева нестабильны, могут легко выиграть два-три раза подряд или осадить лидера, а потом так же спокойно проиграть.



Зато «Йокерит» забросил уже 97 шайб, а у «Спартака» — всего 76. В защите команды рядом: красно-белые пропустили 75 раз, финны — 77. Нападение явно лучше у последних, но в составе будут отсутствовать два исполнителя основы из-за травм. Вряд ли это сильно повлияет на исход, хотя потеря кадров — всегда неприятно.



На наш взгляд, вполне можно рассмотреть тотал больше 5 шайб за 1.84. Статистика личных встреч не против, да и соперники на двоих забросили уже 173 шайбы. А вот ставить на явную победу одной из сторон мы бы не решились. Ещё интересные варианты: «итоговая победа гостей» или «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.89.

С учётом нестабильности красно-белых и хорошей серии «джокеров» на выезде такая ставка вполне реальна. Уверенности в москвичах до сих пор нет, вопросов к тренерскому штабу достаточно. А финны заслуженно идут на первом месте Западной конференции и могут выдавать серии побед. Плюс наверняка захотят взять реванш.

«Спартак» — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ 22 ноября 2021 года

Красно-белые выиграли прошлую очную встречу, но смогут ли повторить успех на своём льду? Москвичи нестабильны, а финны хоть и имеют проблемы с клубами из Москвы, но идут уверенно по сезону и забивают на порядок больше. Последние три матча пошли не по плану, пора закончить череду неудач. Всё необходимое для этого есть.



Ставка: «Йокерит» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.89.