Месси против Головина, «Динамо» — «Зенит», Кубок мира по биатлону: что смотреть 12 декабря

Последний месяц 2021 года вступил в свои законные права, пришла зима. Поклонники зимних видов спорта ликуют, ведь стартовал биатлон, а в КХЛ и НХЛ рубятся уже вовсю. Впрочем, пока с лихвой хватает и футбола. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 12 декабря.
На что ставить в футболе 12 декабря
Российская Премьер-Лига успешно добралась до 18-го тура. Сегодня будут представлены болельщикам четыре встречи. Главным номером программы, несомненно, должна стать битва «Динамо» и «Зенита», которая пройдёт в Москве. При победе москвичи обойдут петербуржцев в таблице и уйдут на зимний перерыв на первом месте. Начало — в 14:00 мск.
Также сегодня сыграют «Ахмат» и «Химки» (начало — в 16:30 мск). Столичный «Локомотив» примет «Уфу», а «Краснодар» дома сыграет с «Нижним Новгородом» (обе встречи стартуют в 19:00 мск). Поклонники английского футбола тоже не останутся в стороне. Сегодня в 16-м туре АПЛ пройдут три матча.
Самым ранним станет противостояние «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» (начало — в 17:00 мск). В это же время начнётся матч «Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед», а в 19:30 мск «Кристал Пэлас» дома начнёт выяснять отношения с «Эвертоном». Испанская Примера не отстаёт и тоже представит ряд матчей. Первый из них начнётся в 16:00 мск, «Вильярреал» сыграет с «Райо Вальекано».
На десерт: «Реал» — «Атлетико». Мадридское дерби стартует в 23:00 мск. Набравшие солидный ход «сливочные» примут «матрасников», которые не так уверенно выступили на евроарене, нестабильны в чемпионате Испании и растеряли набранную в начале сезона форму.
Чемпионат Франции порадует сразу семью матчами начиная в 15:00 мск битвой «Лилля» с «Лионом». Но главная игра уготовлена на поздний вечер. «ПСЖ» сразится с «Монако». Начало — в 22:45 мск. На данный момент обе команды хороши в атаке, но хромают в обороне. Ждём голы в обе стороны.
Итальянцы ничем не уступают. В чемпионате Италии на сегодня пять встреч. «Торино» — «Болонья» в 14:30 мск, «Верона» — «Аталанта» в 17:00 мск, «Сассуоло» — «Лацио» и «Наполи» — «Эмполи» в 20:00 мск. Завершит программу вечера игра «Интера» с «Кальяри», которая стартует в 22:45 мск.
На что ставить в хоккее 12 декабря
На сегодня в Континентальной хоккейной лиге запланировано много интересных матчей. Каждый сумеет найти себе что-то по душе. Мы же обратили бы отдельное внимание на три противостояния. Во-первых, стоит сказать о матчах «Локомотив» — ЦСКА и СКА — «Динамо» М, которые начнутся в 17:00 мск.
Ярославцев теперь тренирует Игорь Никитин, который ранее вполне успешно руководил в армейском клубе. Это их вторая встреча в нынешнем сезоне. Не так давно ЦСКА выиграл с минимальным счётом благодаря голу в овертайме. А вот петербургский СКА борется с «Динамо» и другими конкурентами за лидерство на Западе.
Также стоит обратить внимание на битву «Металлурга» и «Авангарда». Начало — в 15:00 мск. Что может быть интереснее противостояния текущего лидера КХЛ и действующего победителя Кубка Гагарина? Магнитогорцы сбавили обороты, но по-прежнему хороши дома. А вот омичи в этом сезоне имеют проблемы с выездами.
На что ещё ставить 12 декабря
Кубок мира по биатлону продолжается. Добрались до третьего этапа, который проходит в Австрии. В 13:45 мск стартует мужская эстафета (4х7,5 км), а 16:30 мск побегут женщины. У них гонка преследования на 10 км. Среди россиян выше остальных в личном зачёте Эдуард Латыпов, он шестой. Среди женщин лучше остальных россиянок — Ульяна Нигматуллина.
Поклонники Формулы-1 следят за гран-при Абу-Даби. Начало запланировано на 16:00 мск. Участников ждёт трасса на 58 кругов общей протяжённостью свыше 306 километров. В общем зачёте по-прежнему за лидерство борются Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. Фернандо Алонсо замыкает топ-10.
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