«Арсенал» — «Ман Сити», «Уотфорд» — «Тоттенхэм» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новый год наступил, с чем мы вас и поздравляем!.. Но праздники – не повод ставить спорт на паузу, его более чем достаточно. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 1 января.

На что ставить в футболе 1 января

Как и всегда, новогодние праздники – не помеха для АПЛ. Boxing day продолжается, и уже 1 января нас ждут 3 матча. Главный, разумеется, между «Арсеналом» и «Ман Сити». «Канониры» уже в четвёрке, одержали 4 победы подряд, но у «горожан» всё ещё лучше: уже 10 успехов в ряд. И заслуженное первое место. Кроме того, это ещё и противостояние ученика и учителя, Артеты и Гвардиолы. Правда, Микель Артета с коронавирусом, поэтому на скамейке его не будет.

Кроме того, «Уотфорд» примет «Тоттенхэм», а «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». А вот матч «Лестера» и «Норвича» перенесли.

На что ставить в хоккее 1 января

В хоккее вновь день НХЛ. В 21:00 мск начнут играть «Бостон» и «Баффало», «Коламбус» и «Каролина», «Флорида» и «Монреаль». Часом позже ледовое сражение начнут «Айлендерс» с «Эдмонтоном» и «Нэшвилл» с «Чикаго». А уже в ночь на 2 января нас ждут ещё 4 матча. Отличное начало года для ценителей хоккея!

Прогноз на матч «Миннесота» — «Сент-Луис» с коэффициентом 2.30.

На что ещё ставить 1 января

Теннисный сезон стартует розыгрышем ATP Cup. Жаль только, что коронавирус изрядно проредил ряды сборной России. Но сегодня наша команда не играет, а из всех матчей выделим поединок Стефаноса Циципаса и Хуберта Хуркача. Грек – фаворит, но в межсезонье он перенёс операцию на локте, так что Хуркач вполне может потягаться.

В баскетболе 6 матчей пройдёт в НБА, а ещё в Турции сыграют «Каршияка» и «Дарушшафака». В волейболе можно следить за чемпионатами Южной Кореи и Финляндии.