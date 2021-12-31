«Уотфорд» — «Тоттенхэм». Антонио Конте обгонит «МЮ» и «Вест Хэм»

1 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Уотфорда» оценён экспертами в 5.25. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Где смотреть матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм» 1 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» — «Тоттенхэм» (01.01.2022)

Английская Премьер-лига страдает от омикрон-штамма коронавируса, без переносов не обходится. Но классный английский футбол в Новый год — это святое. 1 января в 21-м туре АПЛ состоятся три встречи. В одной из них сразятся «Уотфорд» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток на стадионе «Викарэйдж Роуд» прозвучит в 18:00 мск.



«Уотфорд» выступает очень скудно. За 17 туров чемпионата Англии добыл только четыре победы и один раз сыграл вничью. В остальных противостояниях потерпел поражения, ввиду чего располагается на 1-й строчке в непосредственной близости к зоне вылета в Чемпионшип. Естественно, смена тренера уже состоялась. Было это ещё в октябре.



В прошлых пяти турах АПЛ подопечные Клаудио Раньери потерпели поражения от «Лестера» (2:4), «Челси» (1:2), «Манчестер Сити» (1:3), «Брентфорда» (1:2) и «Вест Хэма» (1:4). Что хорошо — неизменно забивали, местами показывали добротный футбол. Соперники были многократно сильнее, но проблемы в обороне в любом случае очевидны.



За 17 туров чемпионата Англии «жёлтая армия» вытащила из сетки 35 мячей. Понятно, что после возвращения в элитный дивизион ждать запредельных результатов не стоит, но без надёжной обороны остаться в АПЛ будет сложно. Всё же уровень исполнителей откровенно так себе.



Впрочем, «шершней» не стоит сильно критиковать за неудачную серию. Вмешалось отсутствие игровой практики. Коронавирус сильно ударил по клубу, три матча пришлось перенести на неопределённые сроки. К тому же Раньери опытный специалист и знает толк в английском футболе.



Антонио Конте тоже вернулся в АПЛ по ходу сезона. И с ходу наладил приятный глазу футбол в «Тоттенхэме». Более того, итальянский специалист установил рекорд, став первым тренером лондонского клуба без поражений в первых семи матчах чемпионата Англии. Четыре победы и три ничьих.



Если бы не характер и вечные ссоры с владельцами, он бы уже давно построил настоящий клуб-династию, как Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити». Или Юрген Клопп в «Ливерпуле». Впрочем, возможно, со «шпорами» Конте ждёт успех. Они отчаянно нуждались в тренере, а уровень ожиданий традиционно сдержанный. Зацепить бы хоть какой-то трофей!

Пока получается здорово. Достаточно вспомнить битву с «Ливерпулем» (2:2). К ней «шпоры» подходили не в полной боеготовности, только-только оправившись от коронавируса. Но проявили себя очень бойко и вполне могли вырвать победу. Затем обыграли «Кристал Пэлас» (3:0) и сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1), наглухо высушившим игру.



До прихода Конте лондонцы демонстрировали удручающую результативность в нападении и плелись в середине таблицы АПЛ. Теперь же они располагаются на седьмой строчке, имея 30 очков в активе и три матча в запасе. По потерянным очкам вообще замыкают топ-4. Возродился Гарри Кейн, повысилась результативность.

К грядущему противостоянию «Тоттенхэм» подходит фаворитом: уровень исполнителей на порядок выше, последние выступления лучше, и плюсом ко всему Конте быстро влился в коллектив. Семиматчевая беспроигрышная серия наверняка продлится. Возьмём П2 за коэффициент 1.68.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм» 1 января 2022 года

«Уотфорд» давно пребывает в кризисе и часто терпит поражения. Частенько забивает, но в основном по одному мячу. А вот пропускает будь здоров, даже от середняков. Поэтому вплотную приблизился к зоне вылета. С нынешними «шпорами» даже «Ливерпулю» было нелегко тягаться. Коронавирус тоже не создал проблем Антонио Конте, который нацелился на участие в еврокубках.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.68.

Где покажут матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм»?

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