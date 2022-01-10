Россия — фаворит Олимпиады в хоккее без НХЛ. Но с нхловцами?

9 февраля стартует олимпийский хоккейный турнир. Сборная России, а точнее, команда ОКР, будет защищать свой титул. К сожалению, турнир пройдёт без игроков НХЛ. Из-за вспышки коронавируса лига отказалась отпускать игроков. И это очень плохая новость: интерес к Олимпиаде резко упал. Хорошая же новость в том, что шансы России защитить свой титул, завоёванный в 2018 году в Пхенчхане, резко выросли. Давайте разбираться в букмекерских прогнозах.

Кто сыграет за Россию на ОИ-2022

Вероятно, прообразом олимпийского состава станет команда, которую мы видели на Кубке Первого канала. Конечно, какие-то изменения будут, но костяк команды останется тем же.

Правда, идут упорные слухи, что ФХР постарается договориться с НХЛ и взять на Олимпиаду несколько игроков. Со страховками проблем не будет, главное – уговорить клубы провести без россиян несколько недель. Пока комиссар лиги Билл Дэйли категорически отрицает такую возможность, но чем чёрт не шутит? Тот же Александр Овечкин наверняка с радостью съездил бы в Пекин, ведь это едва ли не последний шанс легендарного хоккеиста стать олимпийским чемпионом. Что ж, поживём – увидим.

Соперники России на групповом этапе

Сборная России попала в группу B. Соперниками нашей команды здесь станут Чехия, Швейцария и Дания. Если бы играли хоккеисты НХЛ, можно было бы сказать, что основным соперником станет Чехия. Но учитывая тот факт, что играть будут хоккеисты из Европы, шансы команд несколько выровнялись. И здесь нельзя не учитывать фактор Швейцарии, страны с очень пристойным национальным чемпионатом.

В четвертьфинал напрямую выйдут победители трёх групп, а также лучшая команда из вторых мест. Остальные 8 команд сыграют дополнительный раунд плей-офф.

Шансы России победить на Олимпиаде

Прямо сейчас букмекеры считают сборную России главным фаворитом игр в Пекине. Поставить на нашу команду можно с коэффициентом 2.50. Если говорить о соперниках по группе, то на Чехию дают коэффициент 7.00, на Швейцарию можно поставить за 20.00, а на датчан – за 50.00.

Кроме того, в числе главных фаворитов Финляндия (5.00) и Швеция (6.00). Эти команды однозначно соберут крепкие составы из хороших исполнителей европейского уровня. А вот перспективы Канады и США резко стали туманными. Если канадцы ещё смогут набрать более-менее приличную команду из выступающих в Европе и студенческих лигах, то американцы столкнутся с огромным дефицитом кадров. Шансы «кленовых листьев» оценивают коэффициентом 7.00, а на американцев и вовсе можно поставить за 12.00.

Вообще, отказ НХЛ означает, что уровень мастерства команд стал более плотным. Лишь Китай на этом фоне явно отстаёт, поставить на хозяев игр можно с коэффициентом 300.00. А вот угадать, кто выстрелит из остальных сборных, сложно. В конце концов, никто не ждал 4 года назад в финале сборную Германии. Да и сейчас на неё дают коэффициент 30.00. На то она и Олимпиада. Будем ждать составы и следить за коэффициентами. Удачных ставок!