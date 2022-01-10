СКА — «Ак Барс». Первое поражение Романа Ротенберга? Не в этот раз!

11 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.89.

Где смотреть матч СКА — «Ак Барс»?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Ак Барс» 11 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.87.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Ак Барс» Казань (11.01.2022)

Континентальная хоккейная лига думает приостановить сезон, но пока продолжает радовать. На 11 января запланированы четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию СКА и «Ак Барса», которое пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА по-прежнему лидирует в Западной конференции, имея в активе 66 баллов и ещё одну встречу в запасе. При этом отлично провёл последние пять матчей, не считая поражения от «Амура» (2:3) на выезде. Хотя последний матч подопечные Романа Ротенберга провели 7 января, поскольку армейское дерби отменили из-за коронавируса.



Две прошлые игры под руководством нового тренера прошли успешно. Удалось разгромить «Куньлунь» (5:1) и «Торпедо» (3:0). Но впереди непростой соперник, для Романа Ротенберга это будет настоящая проверка. Казанский «Ак Барс» по силе не уступает тому же ЦСКА, а «Торпедо» и уж точно «Куньлунь» в классе превосходит.



Казанцы идут на третьей позиции в Восточной конференции, набрав 64 балла за 47 встреч. Накануне подопечные Дмитрия Квартальнова получили от «Адмирала» (2:4) на выезде. Здесь много вопросов не возникает: затяжная выездная серия, а перед этим дошли до серии буллитов с «Амуром». Сил остаётся всё меньше.

Хотя до этого были одержаны четыре победы подряд. Пусть и в двух случаях — за пределами основного времени. Главное, что баллы казанский клуб забрал. Самое интересное, что прошлые четыре матча в сезоне прошли именно на выезде, а последний из них состоялся тоже 7 января.



Времени на передышку было много, однако хорошо ли скажется это на игровом тонусе команд — вопрос. Всё же СКА шёл на хорошей серии. А вот для «Ак Барса» отдых, скорее, будет кстати. Перелёты отнимают силы, тем более до Хабаровска и Владивостока. Так что сказать, кто будет в лучшей форме, сложно.

Эксперты оценили шансы Романа Ротенберга привести СКА к Кубку Гагарина.

Для петербуржцев это второй матч дома в 2022 году, а родные стены, как известно, помогают. Правда, у хозяев лишь две победы в пяти прошлых очных встречах в Санкт-Петербурге. Другое дело, что они датированы 2017-2020 годами. И, думается, на данный момент это не так актуально. Сейчас другая форма у команды, а у руля другие люди.



Важно, что в основное время в тех встречах армейцы не проигрывали. Вполне вероятно, сумеют дотянуть как минимум до овертайма и теперь. Небольшое преимущество перед оппонентом и в том, что для гостей это будет четвёртый выездной матч кряду. Однако на классический 1Х дают скромный коэффициент.



Для того чтобы увеличить выигрыш, возьмём 1Х через «обе забьют». Обе команды хорошо забрасывают, на двоих уже имеют 269 шайб в нынешнем сезоне КХЛ. Хотя СКА в нападении чуть лучше, что неудивительно. Гусев и Бурдасов в порядке, разыгрался Комаров, который в последних двух встречах забросил три шайбы и отдал результативную передачу.

Зато у «Ак Барса» феерит Кагарлицкий с 34 баллами за 46 встреч. А также перешедший летом Стивен Кэмпфер. Обладатель Кубка Стэнли 2011 года имеет в активе 30 баллов за аналогичный период. Так что гости вполне могут ответить, и наверняка ответят. Расслабляться петербуржцам явно не стоит.

СКА — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 января 2022 года

Обе команды не играли с 7 января, однако с нападением проблем нет. Правда, чуть лучше цифры показывает СКА, причём как в атаке, так и в защите. Выделить явного фаворита сложно, но из-за родных стен и более звёздного состава выглядит интереснее принимающая сторона. Думается, в основное время она не проиграет, хотя казанцы устроят настоящую проверку на прочность.



Ставка: СКА не проиграет в основное время + обе забьют за 1.66.

Прогноз на матч СКА — «Ак Барс» с коэффициентом 2.18.

Какой телеканал покажет матч СКА — «Ак Барс»?

Роман Ротенберг: Владимир Юрзинов сказал — держи хвост трубой.