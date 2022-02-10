«Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз «Фонбет»: Юрген Клопп подавит в себе джентльмена

Сегодня, 10 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд», стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Сделать ставку на противостояние Юргена Клоппа и Брендана Роджерса можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» после 22 матчей в АПЛ набрал 48 очков и располагается на второй позиции в таблице, опережая идущий на третьем месте «Челси» на один балл. При этом у мерсисайдцев есть две игры в запасе. Однако отставание от лидирующего «Манчестер Сити» уже весьма значительное – 12 очков также при двух играх в запасе.

В пяти предыдущих встречах в чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), уступили «Лестеру» (0:1), разошлись миром с «Челси» (2:2) и обыграли «Брентфорд» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:1). Также в новом календарном году провели несколько кубковых встреч.

В полуфинале Кубка английской лиги дома сыграли с «Арсеналом» вничью (0:0), но сумели победить «канониров» на выезде (2:0) и вышли в финал турнира. Команда продолжает выступление и в Кубке Англии. В 1/32 финала разгромили «Шрусбери Таун» (4:1), а в 1/16 финала уверенно прошли «Кардифф» (3:1).

Как обычно, «Ливерпуль» здорово проявляет себя в нападении. В 8 из 10 предыдущих матчей во всех турнирах забивали как минимум два гола. Не сбавил в результативности даже в последних играх, в которых отсутствовали Садио Мане и Мохамед Салах из-за участия в Кубке Африки.

С начала нового календарного года лучшим бомбардиром является Фабиньо, на счету которого на этом отрезке четыре гола (два с пенальти). Немного от него отстали Диогу Жота и Такуми Минамино, забившие по три мяча. А в подыгрыше блистательно действовали крайние защитники. Трент Александер-Арнольд сделал пять ассистов, Эндрю Робертсон отметился четырьмя результативными передачами.

В то же время в обороне «Ливерпуль» действует с ошибками. Пропускали в 4 из 5 последних встреч в АПЛ. В предыдущем матче в чемпионате с «Кристал Пэлас» красные небрежно распоряжались мячом на своей половине поля, а также неорганизованно возвращались в оборону. Как следствие, «орлы» сумели забить гол в контратаке и имели довольно высокий показатель ожидаемых голов (xG – 1,63).

В какой форме «Лестер»

Текущий сезон «Лестер» никак не может занести себе актив. Набрав 26 очков в 20 матчах, располагается только на 10-м месте в таблице. Правда, у команды есть пара игр в запасе по сравнению с ближайшими конкурентами.

В пяти предыдущих встречах в АПЛ «лисы» разгромили «Ньюкасл» (4:0). Также подопечные Брендана Роджерса в очень результативном поединке уступили «Манчестер Сити» (3:6), обыграли «Ливерпуль» (1:0), потерпели поражение в матче с «Тоттенхэмом» (2:3) и сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1). Между встречами с «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» сыграли с «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Вплоть до 68-й минуты вели со счетом 3:1, однако слишком рано поверили в успех и дали возможность сопернику сравнять счёт в компенсированное время. В серии пенальти удачливее оказались мерсисайдцы. Также «лисы» завершили своё выступление и в Кубке Англии. В 1/16 финала они потерпели разгромное поражение в матче с «Ноттингем Форест» (1:4), который представляет Чемпионшип.

С начала сезона главной проблемой клуба является оборона. В 20 матчах АПЛ пропустили 37 мячей (это лишь 15-й результат в лиге). Эта тенденция подтвердилась и в пяти последних встречах в чемпионате, в которых пропущено было 10 голов. Особенно неудачно команда оборонялась в игре с «Манчестер Сити», позволив сопернику создать массу опасных моментов.

В матче с «Тоттенхэмом» защита «Лестера» рассыпалась уже под занавес матча и пропустила два мяча в компенсированное время, что и стало причиной поражения. При этом в атаке «Лестер» гораздо более продуктивен. В 9 из 13 последних матчей во всех турнирах забивали как минимум два гола.

«Лисам» удаётся успешно пользоваться свободным пространством и разыгрывать острые комбинации в финальной трети поля. Прекрасную игру в атаке демонстрирует Джеймс Мэддисон, который записал на свой счёт пять голов и три ассиста в восьми последних встречах во всех турнирах.

«Ливерпуль» – «Лестер»: кадровые потери

Садио Мане вернётся на базу «Ливерпуля» только 10 февраля и не сможет принять участие в матче. А вот Мохамед Салах уже в Англии и, скорее всего, сыграет. Состав «Лестера» ослаблен многочисленными травмами.

По этой причине игру пропустят Джейми Варди, Тимоти Кастань, Рикардо Перейра, Джонни Эванс, Уэсли Фофана и Райан Бертранд. Как и Мане, Нампалис Менди не поможет команде из-за позднего возвращения в клуб.

«Ливерпуль» – «Лестер»: статистика личных встреч

В трёх последних сезонах большое преимущество в личных встречах было на стороне «Ливерпуля»: четыре победы, поражение и ничья. Первая очная игра в этом сезоне состоялась в 1/4 финала Кубка английской лиги. Красные добились победы в серии пенальти (3:3, 5:4 пен). Через несколько дней соперники встретились в АПЛ, и «лисы» взяли реванш (1:0).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Лестер» 10 февраля 2022 года

Ставка: обе забьют и победа «Ливерпуля» за 2.35. (Сделать ставку).

«Ливерпуль» победил в двух последних матчах в АПЛ и тем самым сохранил небольшие шансы на чемпионство. Однако до этого ливерпульская команда не могла выиграть на протяжении трёх туров. Неожиданным было поражение в матче с «Лестером». Стоит отметить, что результат этой игры совершенно не отражает её содержания.

Подопечные Юргена Клоппа нанесли намного больше ударов по воротам (21 против 6) и регулярно создавали опасные моменты. Как следствие, имели гораздо более высокий показатель ожидаемых голов (xG «Ливерпуля» – 2,73, xG «Лестера» – 0,62). Тем не менее не сумели извлечь выгоду из острых ситуаций, в то время как соперник реализовал свой голевой момент.

После этого «лисы» провели четыре матча во всех турнирах, в каждом из которых пропускали. Настоящим кошмаром для поклонников команды стал кубковый матч с «Ноттингем Форест». Оборона «Лестера» действовала хаотично и допускала ошибку за ошибкой, результатом чего стали четыре пропущенных мяча.

Мерсисайдцы крайне результативно провели последние игры на «Энфилде» – в пяти из шести предыдущих встреч они забивали как минимум три гола. Наверняка должны извлечь уроки из прошлого очного противостояния и наказать соперника за просчёты в защите.

В то же время «Лестер» обладает высоким атакующим потенциалом – их голевая серия насчитывает уже 13 матчей. В связи с этим мы предлагаем сделать ставку на то, что «Ливерпуль» победит и при этом обе команды забьют. Такое пари, кстати, сыграло в двух последних встречах мерсисайдцев.