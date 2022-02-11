Россия — Швейцария, хоккей на ОИ-2022. Девушки могут не хуже парней

Мужская сборная России тоже стартовала на Олимпиаде с победы в матче со Швейцарией. Только менее уверенно.

12 февраля состоится матч 1/4 финала Олимпиады по хоккею среди женщин Россия — Швейцария. Начало встречи — в 7:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.87, успех сборной Швейцарии идёт за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч хоккейного женского турнира Олимпиады Россия — Швейцария 12 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч 1/4 финала хоккейного женского турнира Олимпиады Россия — Швейцария 12 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.03. Гол в первые 10 минут идёт за 1.99. Поставить на ничью по итогам 60 минут можно за 4.30.

Россия — Швейцария: прогноз на матч хоккейного женского турнира Олимпиады (12.02.2022)

Групповой этап хоккейного женского турнира на Олимпиаде завершён, впереди матчи на выбывание. На 12 февраля запланировано два четвертьфинальных противостояния. Отдельное внимание, конечно, заслуживает игра между сборными России и Швейцарии, которая пройдёт на льду «Укэсун Спортс-центра» в Пекине. Первое вбрасывание — в 7:10 мск.

Сборная России в группе А заняла четвёртое место, обыграв лишь в первом матче сборную Швейцарии (5:2) благодаря хет-трику Полины Болгаревой. Однако после потерпела три поражения кряду. Сперва в игре с США (0:5), затем — с Канадой (1:6). В последнем матче с Финляндией тоже получилось неприятно (0:5).

С другой стороны, ничего необычного тут нет. Уровень Канады и США в принципе астрономический. Они — фавориты турнира. С Финляндией особой разницы в игре по идее не должно было быть, хотя финская сборная не первый год уже берёт бронзу на Олимпиаде. Особенно удивляться не стоит.

Благо по новым правилам из группы А выходят в следующий этап соревнований все команды. Швейцария, проигравшая также три матча и занявшая пятое место, сыграет с Россией за выход в полуфинал. Любопытно, что такое уже было на чемпионате мира. Тогда россиянки потерпели обидное поражение (2:3 ОТ).

Пришло время взять реванш. Хотя настораживает, что Швейцария обыграла сборную Финляндию (3:2). Вполне возможно, финская команда не настроилась перед ответственным матчем с Россией. Примечательно, что у всех трёх команд по три балла, а места распределились по дополнительным параметрам.

Сейчас сборной России нужно выложиться по полной. Мотивации победить полно, прошлое обидное поражение не забыто. Класс команд несильно отличается, да и в личных встречах Россия имеет небольшой перевес. Одержала две победы на групповых этапах, хотя и потерпела поражение в 1/4 финала ЧМ.

В целом подопечные Евгения Бобарико ничуть не уступают, даже в чём-то превосходят соперника. Например, во время группового этапа с лёгкостью получилось добиться победы. Верим в команду и сейчас. Попробуем взять ставку «1Х + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.76. Коэффициент рабочий.

Пожалуй, одной из главных проблем может стать коронавирус. Из-за положительных тестов многие российские хоккеистки находятся на карантине, а у тренерского штаба почти нет информации о сроках возвращения. Благо некоторые в строй уже вернулись — Ольга Сосина, Екатерина Николаева и Людмила Белякова.

Это очень важно. Плюс главный тренер заявил, что заявку на игру четвертьфинала собрать должны. Если не случится никаких форс-мажоров, разумеется. Конечно, сборная Швейцарии уже будет совсем другая, нежели на групповом этапе. Наверняка постарается сыграть более быстро и агрессивно.

Однако, на наш взгляд, шансы у россиянок неплохие. По крайней мере, не проиграть в основное время. Дело тут ещё в том, что швейцарская команда довольно много пропустила. 12 шайб от сборной Канады, пять — от России. Ещё восемь от США и две — от Финляндии. Российские хоккеистки тоже не справились с канадками и американками, но в обороне сыграли строже.

Россия — Швейцария: прогноз и ставка на матч хоккейного женского турнира Олимпиады 12 февраля 2022 года

Сборная России вышла в 1/4 финала Олимпийских игр по хоккею, но на пути снова Швейцария. Нужно постараться сыграть так же, как на групповом этапе, разобрать ошибки. Соперник упрётся, но он вполне проходимый. Плюс есть мотивация за обидное поражение на ЧМ. Пора вернуть долг. Верим в команду!

Ставка: сборная России не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.76.