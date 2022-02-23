«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Пьер-Эмерик Обамеянг сейчас пригодился бы

24 февраля состоится перенесённый матч 20-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Вулверхэмптона» оценён экспертами в 6.25. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» 24 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз матча 20-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» (24.02.2022)

Еврокубковые состязания вернулись и радуют накалом страстей, однако на внутренней арене дел ещё много. В английской Премьер-лиге 24 февраля состоится перенесённая встреча 20-го тура. На стадионе «Эмирейтс» лондонский «Арсенал» примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

В последних трёх турах АПЛ «Арсенал» одержал победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Брентфордом» (2:1), вничью сыграл с «Бёрнли» (0:0). Во всех случаях выступил прагматично и результативностью не порадовал. Атаковал много, но реализация подводила. Зато достаточно надёжно сыграл в обороне, особенно во встрече с «волками».



Подопечные Микеля Артеты проиграли клубу из Вулверхэмптона по владению мячом и нанесли меньше ударов. Однако благодаря голу с углового на 25-й минуте пополнили копилку тремя очками. При этом с 69-й минуты держались вдесятером из-за удаления Габриэла Мартинелли. Нельзя не отметить голкипера Аарона Рамсдейла, который справился со своей работой.



Молодой голкипер потрясающей игрой вытеснил из основы Бернда Лено. Рамсдейла считали проклятым: три из пяти клубов, в которые он переходил, по итогам сезона понижались в классе. Микель Артета лично настоял на трансфере и не прогадал. Замечательный набор вратарских качеств, в том числе управление защитой, способствовали подъёму «канониров» на шестую строчку АПЛ.

За 23 противостояния чемпионата Англии они пропустили только 26 мячей. Причём девять из них получили за три встречи, когда на воротах стоял Бернд Лено. Правда, и забили за этот период не так много, как хотелось бы, — только 36 раз. В январское трансферное окно ещё и распрощались с Пьер-Эмериком Обамеянгом. Габонец перешёл в каталонскую «Барселону». Ходят слухи, что и Ляказетт летом уйдёт.



«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне тоже не славится результативностью. За 24 матча АПЛ забил только 23 мяча. Возвращение Рауля Хименеса, восстановившегося от жуткой травмы, пока не помогает. Футболист за этот период забил только пять мячей, один из них — с пенальти. Ко всему прочему, на правах аренды недавно ушёл в «Барселону» талантливый вингер — Адама Траоре.

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Без лучшего дриблёра АПЛ «волки» выступают не сильно хуже. В последних двух встречах чемпионата Англии одержали победы над крепкими «Тоттенхэмом» (2:0) и «Лестером» (2:1). Но поражение от «Арсенала» в противостоянии 24-го тура заставляет насторожиться. В перенесённой очной встрече всё ведёт к очередным скромным цифрам на табло.



Подопечные Бруну Лаже тоже могут похвастаться надёжной обороной. За 24 матча АПЛ пропустили только 18 мячей. В кубковых соревнованиях не преуспели: из Кубка Англии вылетели на стадии 1/16 финала от «Норвича» (0:1), а из Кубка лиги — в третьем раунде от «Тоттенхэма» (2:2, по серии пенальти 2:3). Результаты так себе, но уступили с минимальной разницей.



Показательно, что защитниками «Вулверхэмптона» активно интересуются именитые клубы Европы. Например, «Челси» задумывается над приобретением англо-украинского футболиста Макса Килмана. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии он отыграл во всех 24 турах. Отчасти благодаря усилиям игрока клуб располагается на седьмой строчке с 40 очками и претендует на участие в еврокубках.

Предыдущая очная встреча оппонентов завершилась победой «канониров» с минимальным перевесом. Фаворита грядущего противостояния выявить трудно. Оба коллектива здорово смотрятся в обороне, но испытывают проблемы с результативностью. Думаем, можно снова взять тотал меньше 2.5 мяча. Коэффициент рабочий — 1.78.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» 24 февраля 2022 года

«Арсенал» может похвастаться наличием великолепного голкипера, который сохраняет ворота на замке. Вот только с результативностью есть проблемы: забил в последних встречах первенства очень мало. «Вулверхэмптон» в похожей ситуации, пропускает крайне редко, но 23 забитых мяча за 24 матча АПЛ совсем не дело. Предыдущая очная встреча не порадовала изобилием голов. Думаем, история повторится.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.

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