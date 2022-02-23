«Наполи» — «Барселона». Пожелаем Сергею Карасёву удачи

24 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.87. Успех испанцев оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью по итогам 90 минут принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Наполи» — «Барселона» 24 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» — «Барселона» (24.02.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов пришла пора вспомнить о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 24 февраля состоятся восемь ответных встреч 1/16 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» примет «Барселону». Главный арбитр — Сергей Карасёв.

В матче последнего тура чемпионата Италии подопечные Лучано Спаллетти сыграли вничью с располагающимся в зоне вылета «Кальяри» (1:1). Были крайне близки к поражению, но благодаря стараниям опытного Давида Оспины пропустили только один мяч. Спаслись от поражения на 87-й минуте. Нанесли почти в два раза меньше ударов, чем оппонент, и выглядели вяло.



Аналогичная ситуация была в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (1:1). Только неаполитанцы забили первые, уже на 29-й минуте, затем сели в оборону и чудом не проиграли. Несмотря на возвращение Калиду Кулибали с золотыми медалями Кубка африканских наций, защитная линия абсолютно не справлялась с натиском соперника.



По той же причине случился спад на внутренней арене. Великолепно начав сезон и долгое время возглавляя турнирную таблицу Серии А, клуб из Неаполя стал часто пропускать и спустился на третью позицию. Отставание от лидирующего «Милана» и «Интера» невелико, но в борьбе за скудетто он выглядит аутсайдером.

Дело в том, что общая форма команды снизилась. Об этом свидетельствует и вылет из Кубка Италии в стадии 1/8 финала от «Фиорентины» (2:5 ДВ). На домашнем стадионе боевым составом уступили, нанеся ударов меньше, чем оппонент. При этом «лилии» с 45-й минуты по 84-ю играли в меньшинстве. Красную карточку схлопотал Бартломей Дронговский, в концовке уравнял силы Ирвин Лосано.



В свою очередь, «Барселона» устремилась в сторону прогресса. К клубу присоединился Хави и нападающие из АПЛ — Ферран Торрес, Адама Траоре и Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец уже успел оформить хет-трик в матче последнего тура Ла Лиги с «Валенсией» (4:1). Правда, один из голов записан на его счёт не совсем по совести, но это уже другой вопрос.



Благодаря усилениям каталонцы вернулись в топ-4 чемпионата Испании и претендуют на участие в Лиге чемпионов. В успехе сыграл большую роль Хавьер Эрнандес. Под его руководством появились командное взаимодействие, комбинационный футбол и слаженность коллектива. Пока лидирующий «Реал» из Мадрида недосягаем, но в следующем сезоне расклад может измениться.

В Кубке Короля сине-гранатовые не преуспели. Вылетели на стадии 1/8 финала от «Атлетика» из Бильбао (2:3 ДВ), однако смотрелись очень симпатично. Большую часть встречи контролировали мяч, но нанесли на порядок меньше ударов, поэтому и результат неудовлетворительный. Стоит заметить, что в той встрече не приняли участие Траоре и Обамеянг. На тот момент они были ещё в Англии.

Хави постоянно работает над улучшением игры своих подопечных. И совсем недавно получил от них невероятную отдачу. 22 февраля испанец предоставил футболистам выходной в преддверии ответной встречи с «Наполи», однако на тренировочную базу приехали девять игроков с целью улучшить физическую форму и уделить время навыкам.



Неаполитанцы в последнее время не могут похвастаться надёжной защитой. С нападением тоже приключилась напасть, с трудом отыгрались в матче с не самым сильным «Кальяри». А вот каталонцы сейчас во всеоружии благодаря Хави и новичкам. Уверенно смотрятся во всех соревнованиях. В первой очной встрече были очень близки к победе, думаем, в грядущей повезёт больше.



На своём поле партенопейцы выступают не сильно лучше, чем в гостях. Об этом свидетельствует вылет из Кубка Италии от «Фиорентины». Потому можно взять П2 за 2.60. Или поставить на победу гостей с нулевой форой за 1.90. Коэффициент тоже хороший, а в случае ничейного результата в основное время букмекер вернёт деньги.

Отдельно стоит отметить, что ответную встречу обслужит российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым. Работы, судя по всему, у арбитра ФИФА будет достаточно. Первая встреча завершилась вничью, шансы выйти в следующую стадию у команд приблизительно равны. Скорее всего, будут стычки и эмоции, жалеть никто никого не собирается.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Наполи» — «Барселона» 24 февраля 2022 года

«Наполи» в последнее время выглядит блёкло. С трудом добывает ничейные результаты с аутсайдерами чемпионата Италии, а также испытывает проблемы оборонительного характера. «Барселона» выглядит грозно при Хави. Радует результативностью и красивым комбинационным футболом. Она банально сильнее, потому поставим на победу гостей в основное время. Каталонцы завершат начатое в Испании.



Ставка: победа «Барселоны» в основное время за коэффициент 2.60.