«Тампа» — «Эдмонтон». Коннор Макдэвид крутой? Вы ещё Никиту Кучерова не видели!

24 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 03:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.76, успех «Ойлерз» идёт за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Эдмонтон Ойлерз» 24 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 24 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.39. Гол в первые 10 минут идёт за 1.59, вероятность серии буллитов оценена в 9.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.90.

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (24.02.2022)

Пока в КХЛ затишье перед стартом плей-офф, в Национальной хоккейной лиге кипит регулярный чемпионат. На 24 февраля запланированы пять матчей, посмотреть есть на что. Любителям отечественного хоккея стоит обратить внимание на встречу «Тампы» и «Эдмонтона», которая пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе.

«Тампа-Бэй» сейчас занимает третье место в Восточной конференции, набрав 70 баллов за 49 матчей. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего пять пунктов. В целом последние матчи прошли не так плохо. Уступила лишь лидеру Западной конференции — «Колорадо» (2:3). До этого немного не повезло с «Вегасом» (2:3 Б). Зато последние два матча прошли в позитивном ключе.

Сперва команда обыграла «Аризону» (4:3), а после — «Нью-Джерси» (6:3). Никита Кучеров отметился голом и передачей, у него 20 баллов в 14 матчах. Михаил Сергачёв отдал результативную передачу, у него 24 балла за 45 матчей. Виктор Хедман забросил шайбу и отдал пас, у него 50 очков в 49 встречах. Команда поработала на славу, а лидеры улучшили статистику.

«Эдмонтон Ойлерз» снова прибавил, сейчас занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 59 баллов за 50 матчей. Хотя ещё недавно был за пределами зоны плей-офф. Всё благодаря хорошей серии игр. Хотя накануне натерпелся от «Миннесоты» (3:7). Однако до этого было пять побед кряду с общим счётом 22:8. Впечатляет.

На фоне неудачного января это действительно здорово, хотя и текущее место очень шаткое, так как идущий восьмым «Лос-Анджелес» имеет столько же баллов. Один матч может перевернуть картину для «Ойлерз». И всё же стоит отметить рывок, тем более впереди «Тампа-Бэй», которая не играла с 16 февраля. С игровым тонусом у оппонента могут возникнуть проблемы.

Только вот игра у «Эдмонтона» в Тампе не задаётся. В последних пяти очных матчах хозяева выходили победителями. С другой стороны, сейчас что хозяева, что гости имеют одинаковую статистику — четыре победы в пяти прошлых матчах текущего сезона. Хотя игровой тонус и мотивация вернуться в группу лидеров у «Ойлерз» сейчас будет даже побольше.

Коннор Макдэвид штампует очки вместе с Леоном Драйзайтлем. Оба сейчас идут среди лидеров бомбардирской гонки НХЛ с 71 и 70 баллами соответственно. Они всеми силами стараются протащить команду в плей-офф. За прошлых 14 матчей потерпели лишь четыре поражения, результат весьма неплохой.

Однако и «Тампа-Бэй» — непростой соперник, обладатель двух Кубков Стэнли. Это говорит о многом. Тем более опять гости страдают из-за проблем с составом, сразу семь игроков основы не смогут принять участие. У хозяев же лишь двое травмированных, но основные бомбардиры и снайперы в строю. Никита Кучеров, когда здоров, показывает феноменальные результаты.

Мы бы ожидали голевой матч. В прошлой игре «Эдмонтон» пропустил достаточно много от крепкой «Миннесоты», а у хозяев состав ещё более звёздный и сильный. У гостей, конечно, есть кому заставить поработать Андрея Василевского. Те же Макдэвид и Драйзайтль в порядке. И всё же мы бы взяли «обе забьют + П1» за 1.93. Кадровые потери могут дорого обойтись гостям.

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 24 февраля 2022 года

«Эдмонтон» наконец-то вернулся в топ-8 конференции, хотя на фоне более мастеровитых команд по-прежнему играет слабо. Прошлый матч с «Уайлд» — тому доказательство. А «Тампа» хоть и не играла с 16 февраля, но имеет звёздный состав и перевес на своём льду в очных встречах. К тому же в составе нет проблем с травмированными, основные бомбардиры в строю. А у гостей есть кадровые потери. Конечно, «Ойлерз» будут огрызаться, однако мы бы взяли П1.

Ставка: обе забьют + победа «Тампа-Бэй» за 1.93.