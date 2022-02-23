«Бетис» — «Зенит». Попытка номер 17

24 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех российского клуба оценён в 3.56. Заключить пари на ничью предлагают за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бетис» — «Зенит» 24 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

«Бетис» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 1/16 финала Лиги Европы (24.02.2022)

Петербургский «Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и подарил отечественным болельщикам еврокубковую весну. В нынешних реалиях, когда уровень чемпионата России на фоне других топовых европейских первенств снижается, когда сам клуб из Санкт-Петербурга ранее регулярно оставался ни с чем, это уже что-то.

Однако шансов продолжить борьбу в Лиге Европы по итогам первой стадии плей-офф у петербуржцев изначально было не так много. Одна из объективных причин кроется в физических кондициях. Россияне длительное время проводили на сборах и довольствовались лишь спаррингами. В то время как соперник вовсю сражался в чемпионате Испании.



Недостаток готовности, в том числе и психологической, сыграл не последнюю роль в домашнем проигранном матче. Вспомнить хотя бы третий гол, который родился буквально на ровном месте. Острой нужды отдавать мяч в центр Ракицкому у Михаила Кержакова не было. Голкипер сине-бело-голубых явно мог выбрать более рациональный ход и избежать угрозы.



В моменте с первым голом уже украинский защитник мог сыграть лучше — не давать свободно пробить головой опередившего его на подаче Родригеса. По второму голу к оборонительной линии хозяев тоже остались вопросы. Словом, очевидные ошибки на своей половине поля в конечном итоге перечеркнули старания группы атаки. А ведь нападение действительно старалось.

В первом тайме был отрезок, который выявил недостаток задней линии «Бетиса» — недостаточная подвижность защитников. На 28-й минуте креативные Вендел и Малком на двоих соорудили второй гол хозяев, сравняв счёт. А за несколько минут до этого фланговая передача Вячеслава Караваева позволила Артёму Дзюбе забить и вернуть партнёров в игру.



Благодаря решению УЕФА отменить с этого сезона значимость гола на выезде задача в ответной встрече для подопечных Сергея Семака несколько упрощается. Теперь не нужно ничего считать и мудрить. Для выхода в 1/8 финала соревнования необходимо выиграть в Испании как минимум с разницей в два мяча. Есть и другой вариант. С какой-то стороны, чуть проще.



Любая победа петербуржцев с минимальным преимуществом переведёт игру в дополнительные таймы и, если потребуется, серию послематчевых пенальти. Шансов зацепиться тут больше. Загвоздка заключается всё в том же недостатке физической готовности. На триумф по итогам основного времени и суммарно 120 минут борьбы гостей может банально не хватить.

Конечно, команда из-за неудовлетворительного качества полей на базе в Санкт-Петербурге готовится к противостоянию непосредственно в Испании. Тратить время на долгий перелёт не требуется, а «Бетис» на выходных проводил матч регулярного чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:1). И всё же заметного преимущества это не даёт. Да и у Мануэля Пеллегрини есть чем крыть.

Клуб из Севильи очень здорово проводит ротацию. Например, лучший бомбардир Хуанми из-за дисквалификации пропустит дерби с «Севильей» в следующем туре Ла Лиги, а потому наверняка попадёт в состав в предстоящей встрече с «Зенит». При этом после наказания возвращается лидер команды — Набиль Фекир. То есть проблемы гостям будут обеспечены ещё большие.

Тем более что главный тренер «Бетиса», судя по всему, не собирается думать о будущем севильском дерби, пока не оставит позади российский клуб в Лиге Европы. Но главным, пожалуй, является отрицательная статистика Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита». Он не может выиграть на евроарене 16 выездов подряд.



За это время потерпел 12 поражений и четыре раза сыграл вничью. А тут на заказ необходимо уверенно обыграть третью команды Примеры. Однако идти в атаку петербуржцам просто необходимоо. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность перевести игру в дополнительное время. От этого и будем отталкиваться при выборе ставки.



«Зенит» уже забивал в ворота соперника, причём дважды. Атакующая группа футболистов у клуба достаточно хорошая, чтобы сделать это снова. Тем более что оборона у испанцев надёжностью не отличается. Только вот сами зелёно-белые тоже вполне могут рассчитывать как минимум на гол. Особенно после возвращения Набиля Фекира с его феноменальной левой ногой.

Мы бы выбирали между «тотал больше 2.5 мяча» за 1.81 и «1Х + тотал больше 1.5 мяча» за 1.66. Несомненно, Сергей Семак сделает выводы и проведёт корректировки после матча в Санкт-Петербурге, а Мануэлю Пеллегрини и его подопечным банально некуда спешить. И всё же, на наш взгляд, стоит снова ждать голов от команд. Хозяева же логично выглядят фаворитами.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Бетис» — «Зенит» 24 февраля 2022 года

Сергей Семак в трудном положении. В качестве главного тренера «Зенита» он не может одержать победу 16 гостевых матчей подряд в еврокубках, а теперь нужно на заказ уверенно одолеть третью команду Испании. Хозяева выглядят фаворитами, но делать ставку на исход мы бы не стали. На наш взгляд, стоит ждать голов. Российский клуб здорово сыграл в атаке в первом матче, а «Бетис» в принципе обладает мастеровитой линией нападения.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.81.