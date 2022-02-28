«Спартак» — «Лейпциг». Даст ли УЕФА сыграть красно-белым против Тедеско?

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы подарила нам прекрасный сюжет – «Спартак» против «РБ Лейпциг», который возглавляет Доменико Тедеско. Но события, которые сейчас происходят на территории Украины, поставили над этим противостоянием большой знак вопроса. Будут ли матчи, а если да, то какие шансы у спартаковцев? Давайте разбираться.

«Спартак» могут исключить из Лиги Европы

Да, эта угроза есть, и она более чем реальна. Организовать матчи очень сложно. Хотя бы потому, что небо ЕС закрыто для российских лайнеров. Германия, разумеется, тоже закрыта. Таким образом, чтобы сыграть с «РБ Лейпциг», «Спартаку» нужно будет как-то добраться. Либо получить спецразрешение, что будет сложно, либо же лететь регулярным рейсом с пересадками.



Что до «домашней» игры, то «Спартак» рассматривает Баку. Не самый плохой вариант, да и «Лейпцигу» до Азербайджана путь неблизкий. А мелочей в таких вещах не бывает.



Другое дело, что давление на УЕФА сейчас очень велико. И дело может повернуться так, что нашему клубу не дадут сыграть. Повлиять на это решение нереально, поэтому остаётся только ждать. Ну а пока прикинем, что может ждать «Спартак» в этих матчах.

«Лейпциг» — хороший тест для «Спартака»

Первый официальный матч во главе «Спартака» Паоло Ваноли проиграл. 0:2 с ЦСКА в дерби – громкая неудача. По игре спартаковцы были, пожалуй, не слабее, но всё решило индивидуальное мастерство, которое у армейских новичков оказалось выше.



В целом понятно, что хочет видеть итальянец на поле от своих футболистов, но команда, кажется, до конца на его рельсы ещё не перестроилась. Календарь у команды тяжёлый, поэтому болельщикам придётся потерпеть.



Радует, что в руководстве не ставят заоблачных целей. Ваноли чётко сказал, что главная задача на этот сезон – победа в Кубке России. РПЛ, конечно, надо завершить тоже как можно выше. Ну а Лига Европы – хорошая проверка сил.



Да ещё когда предстоит сыграть с «Лейпцигом» Доменико Тедеско. Специалист после отъезда из Москвы не стал хвататься за первые попавшиеся предложения и в итоге дождался классного вызова. Пока получается: «Лейпциг» поднимается всё выше в турнирной таблице Бундеслиги, а в 1/16 финала Лиги Европы разобрался с «Реалом Сосьедад».



Разумеется, немецкий клуб – явный фаворит противостояния. Поставить на его проход в четвертьфинал можно за 1.17, в то время как на «Спартак» дают 5.10. Каким бы ни был гением Ваноли, уровень игроков несопоставим. С другой стороны, перед «Наполи» и «Лестером» ожидания были примерно такими же, а в итоге спартаковцы оказались выше их в таблице.



В первом матче, который пройдёт на поле «Лейпцига», поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.36. На «Спартак» дают коэффициент 8.60, а на ничью – 5.00. И букмекеры уверены, что нас ждёт много голов. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку за 1.59, а на ТМ 2.5 – за 2.35. И это, пожалуй, правильно: красно-белые надёжной игрой в обороне не отличаются. Да и «Лейпциг» больше про атаку, так что свои моменты у москвичей будут. Кстати, на гол «Спартака» можно поставить за 1.72.



Будем ждать решения УЕФА и надеяться, что мы всё-таки увидим противостояние «Спартака» и Тедеско. Удачных ставок!