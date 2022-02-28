«Милан» — «Интер». Златан Ибрагимович станет чуточку счастливее

1 марта состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии «Милан» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Милана» оценён экспертами в 3.18. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Где покажут матч «Милан» — «Интер»?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Милан» — «Интер» 1 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка Италии «Милан» — «Интер» (01.03.2022)

Новые матчи еврокубковых турниров ждут своего возвращения, но пока всё внимание обращено на внутреннюю арену. Настала пора пошуметь итальянским коллективам. 1 марта состоится первая полуфинальная встреча Кубка Италии. На легендарном стадионе «Сан-Сиро» в миланском дерби попробуют выявить сильнейшего «Милан» и «Интер».

В последней очной встрече подопечные Стефано Пиоли оказались не столько сильнее, сколько удачливее. Победу одержали благодаря индивидуальному мастерству Оливье Жиру, великолепной игре голкипера и халатности оппонента, который забил гол в первом тайме и абсолютно перестал атаковать во втором. Итоговый счёт — 2:1.



После такого успеха «дьяволы» обыграли «Сампдорию» (1:0) в матче 25-го тура Серии А и поднялись на первую строчку турнирной таблицы. Но задержаться на вершине надолго не удалось. Уступили место «Наполи», сыграв вничью с плетущейся в зоне вылета «Салернитаной» (2:2) и скромным «Удинезе» (1:1). В обоих случаях выглядели сильнее, но потеряли очки.



В одном из интервью Стефано Пиоли заявил, что результат матча с «маленькими зебрами» несправедлив. По мнению главного тренера «россонери», игрок соперника забил рукой. Недоверие итальянца можно понять, ведь в матче 22-го тура чемпионата Италии его подопечные уже потерпели поражение от «Специи» (1:2) из-за ошибки арбитра.

Помимо того, «Милан» в течение сезона испытывает кадровые проблемы. Травмированных футболистов очень много. В их число входит и Златан Ибрагимович, на счету которого восемь голов в 15 турах Серии А. 40-летний швед разочарован, что не может играть и помогать коллегам в трудную минуту. Однако заверил фанатов, что не завершит карьеру, пока не выиграет с командой трофей.



До неудачного противостояния с миланским соседом «нерадзурри» не знали поражений 14 матчей кряду в Серии А. При этом вничью сыграли за этот период только трижды — с «Ювентусом» (1:1), «Миланом» (1:1) и «Аталантой» (0:0). Несмотря на отличные запасы ресурсов, смотрелись крайне сомнительно. Складывалось впечатление, что боятся соперников.



А вот в последних трёх турах чемпионата Италии дела совсем пошли под откос. Сначала «змей» сыграл вничью с «Наполи» (1:1), затем потерпел поражение от «Сассуоло» (0:2) и поделил очки с располагающимся в зоне вылета «Дженоа» (0:0). Причём в игре с неаполитанцами выглядел явным аутсайдером. С трудом выцарапал мирный исход благодаря забросам на Эдина Джеко.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов такая тактика не сработала. Подопечные Симоне Индзаги в очередной раз пытались сыграть от обороны, но до финального свистка не дотерпели. Потерпели поражение от английского «Ливерпуля» (0:2). Нанесли девять ударов по воротам оппонента, но ни один из них не угодил в створ.

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Примечательно, что «Интер» является самой результативной командой Серии А, но регулярно испытывает проблемы с крепкими оппонентами. Несмотря на старания Лаутаро Мартинеса, Эдина Джеко и Алексиса Санчеса, забивает от силы один мяч и садится в защиту. Потому активно ходят слухи о возвращении Ромелу Лукаку из «Челси» и приобретении Антони Марсьяля у «Манчестер Юнайтед».



На наш взгляд, «россонери» выглядят небольшими фаворитами грядущего дерби, так как статистика двух последних очных противостояний на их стороне. Тем не менее кадровый вопрос и ничейные результаты с аутсайдерами заставляют насторожиться. К тому же это только первый полуфинальный матч, вряд ли стоит ожидать чрезмерной активности от обоих коллективов.



«Нерадзурри» после поражения от прямого конкурента за золотые медали первенства совсем раскисли. Забили за три последних тура Серии А только один мяч и выглядели весьма подавленно. Также уступили в Лиге чемпионов «Ливерпулю», не порадовав результативностью. Думаем, можно взять 1Х + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Милан» — «Интер» 1 марта 2022 года

«Милан» продемонстрировал великолепные волевые качества, когда одержал победу в предыдущем миланском дерби. Несмотря на кадровые проблемы, он выглядит очень симпатично и бесстрашно под руководством Стефано Пиоли. А вот «Интер» крепких оппонентов побаивается и зачастую играет с ними вничью. Плюс в последнее время результативностью не радует. Думается, номинальные хозяева как минимум не проиграют.



Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.85.

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