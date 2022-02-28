ЦСКА — «Локомотив», 1-й матч плей-офф КХЛ. Сергей Фёдоров воспользуется поддержкой трибун

1 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.08.

Губерниев: без Овечкина их «Кэпиталз» нафиг никому не нужен.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 1 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.32, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 2.03.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (01.03.2022)

Отечественный хоккей вернулся! В первый день весны в КХЛ стартуют матчи Кубка Гагарина, на 1 марта запланировано три встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию ЦСКА и «Локомотива». Первый матч серии пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Начало — в 19:30 мск.

После затяжной паузы Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении регулярного чемпионата и дальнейшем проведении Кубка Гагарина. Однако из-за разного количества сыгранных командами матчей регламент выхода пришлось изменить. В плей-офф КХЛ попали те, кто имеет наибольший процент побед.



ЦСКА во время регулярки выглядел местами даже скучно. С приходом Сергея Фёдорова старая советская школа с интересным хоккеем так и не показала себя. Оборона была хороша, да. Но в атаке дела стали идти хуже. С другой стороны, всё равно удалось задержаться на третьем месте в Западной конференции и спокойно выйти в плей–офф.



«Локомотив» же в этом сезоне штормило, хотя на начало регулярки он считался одним из претендентов на Кубок Гагарина. Впрочем, всё сложилось иначе. Повлияли отставка Андрея Скабелки и назначение Игоря Никитина. Последний, к слову, в прошлом сезоне в семи матчах выбил ярославцев, когда руководил армейцами.

Ни для кого не секрет, что Никитин — системный тренер. Ярославская команда с его приходом заиграла лучше в обороне, однако в атаке дела схожи с нынешним ЦСКА. И здесь, в первом матче серии плей-офф, встретятся две одинаковые команды, прекрасно знающие друг друга. И это даже в какой-то степени интересно, если бы не одно но.

Гашек призвал НХЛ попрощаться с российскими хоккеистами.

Команды без особых проблем вышли в плей-офф, но по сезону показывали блеклый и не самый выразительный хоккей. Даже на Олимпиаде ребята из ЦСКА в лице Михаила Григоренко, Сергея Андронова и Никиты Нестерова, как самые мастеровитые, не показали ничего сверхъестественного. Как в целом и вся команда. Серебро заслужили, хотя это уже другой разговор.



Винить игроков, конечно, не стоит, задача стояла сыграть на результат. Кстати, Сергей Фёдоров также получил опыт в Пекине, а MVP сборной стоит отдать Ивану Федотову, который тащил команду. С другой стороны, у «Локомотива» есть Эдди Паскуале в воротах, который тоже играл на Олимпиаде.



Стоит вспомнить, что в очных встречах команды играют скромно. Лишь дважды забрасывали пять шайб за шесть прошлых игр в Москве. Два противостояния Фёдорова и Никитина в этом сезоне завершились в овертайме. В Ярославле выиграл «Локомотив» (3:2 ОТ), а в Москве — ЦСКА (1:0 ОТ). Думается, первая встреча в Кубке Гагарина пройдёт в том же ключе.

То есть будет не очень много моментов, довольно сдержанный хоккей, а хозяева как минимум не проиграют в основное время. Слишком много голов не ждём, хотя по шайбе за три периода соперники оформить должны. Дело в том, что это первая официальная игра после приостановки сезона. Времени прошло много, в обороне пока могут быть ошибки. Проверим «обе забьют + 1Х» за 1.76.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 1 марта 2022 года

ЦСКА и «Локомотив» по сезону играли блекло, но очки набирали. Сейчас будет плей-офф, придётся выложиться на максимум, несмотря на длительный перерыв. Думается, матч будет близкий по счёту, скорее всего, закончится с преимуществом в одну шайбу. Однако пока отдадим предпочтение армейцам, которые сыграют на своём льду.



Ставка: обе забьют + ЦСКА не проиграет за 1.76.

Плей-офф Кубка Гагарина: чего ждать от клубов КХЛ после гигантской паузы?

Уэйн Гретцки призвал ИИХФ отстранить сборную России по хоккею от МЧМ-2022.

Финляндия заявила, что не допустит Россию и Беларусь до ЧМ-2022 по хоккею.