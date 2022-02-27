«Динамо» — «Нижний Новгород». Слова Сандро Шварца вдохновят бело-голубых

1 марта состоится матч Кубка России «Динамо» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех нижегородцев оценён экспертами в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 5.05.

Смолов: не ожидал такой поддержки от болельщиков «Динамо».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Нижний Новгород» 1 марта 2022 года

Букмекеры не считают, что матч «Динамо» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Динамо» — «Нижний Новгород» (01.03.2022)

Зима порадовала яркими событиями, отгремели матчи квалификации ЧМ-2022 и Кубок африканских наций. После перерыва вернулась Российская Премьер-Лига. В первый день весны состоится встреча 1/8 финала Кубка России. На стадионе «ВТБ Арена» сразятся московское «Динамо» и «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В первом официальном матче после зимнего перерыва «Динамо» без труда одолело «Химки» (3:0). Порадовал и новичок коллектива — Фёдор Смолов. Нападающий дебютировал очень ярко, открыл счёт уже на 35-й минуте после передачи Себастьяна Шиманьского. Сандро Шварц не скупился на эмоции и похвалил бомбардира.



Зимний перерыв пошёл бело-голубым на пользу. Расстались с Сильвестром Игбуном, Григорием Морозовым и Антоном Тереховым, которые занимали места на скамейке запасных. Взамен был приобретён всего один футболист — как раз Смолов. Судя по восхищённой реакции Шварца, пользы от Фёдора должно быть больше, чем от всех ушедших.



Работа немецкого специалиста у руля московской команды приносит плоды. Его подопечные конкурируют за золотые медали РПЛ с «Зенитом», демонстрируя при этом солидную результативность. Ходили слухи, что тренер может улететь на родину. Однако в одном из интервью последовало опровержение.

Результаты прекрасно отражают его серьёзный настрой. За последние шесть туров чемпионата России бело-голубые не потерпели ни одного поражения. При этом вничью сыграли только один раз — с «Зенитом» (1:1). Нанесли больше ударов, в том числе в створ, местами смотрелись интереснее. Тем не менее проиграли по владению мячом, мирный исход закономерен.



«Нижний Новгород» в трансферное окно проявил активность. Заключил контракты с Дмитрием Стоцким из «Краснодара», Сильвестром Игбуном из «Динамо», Ларсом Олден Ларсеном из «Мьёндалена», Кириллом Кравцовым из «Зенита», Милсоном из «Маритиму» и ещё тремя футболистами. В то же время покинули клуб сразу восемь игроков.

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Глобальные перемены — отважный шаг, но уже есть первый результат. В 19-м туре чемпионата России нижегородцы одержали победу над скромным «Уралом» (1:0). Пусть и с трудом. Оппонент с 55-й минуты играл вдесятером, а забить удалось только после второго удаления на 78-й минуте. Причём с пенальти.



Благодаря успеху они поднялись на 10-ю строчку в РПЛ, однако в дальнейшие перспективы верится с трудом. У новичков наверняка уйдёт много времени на адаптацию. К тому же в предыдущих клубах на них никто особо не рассчитывал. Занимали место на скамейке запасных. Зато теперь Александр Кержаков может быть доволен.



Исключением является разве что Ларс Олден Ларсен. В 2021 году он демонстрировал отличную результативность: забил восемь голов и отдал три голевые передачи за 30 матчей чемпионата Норвегии. Ларсен — единственный новичок, за трансфер которого «Нижний Новгород» заплатил. Остальные присоединились на правах свободных агентов и аренды.

Москвичи выглядят явными фаворитами грядущего противостояния. На дистанции успехи великолепны, в последних матчах РПЛ — тоже. Точечное качественное усиление Фёдором Смоловым уже приносит пользу. Плюс Сандро Шварц сконцентрирован на работе и, судя по всему, хочет завоевать с «Динамо» трофей.



Нижегородцам до таких вершин ещё далеко. В трансферное окно коллектив пополнился множеством новичков, но и потерь тоже много. С трудом добытая победа над «Уралом» заставляет сомневаться в их форме и ресурсах. Думаем, можно поставить на результативную победу хозяев, взяв П1 и ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.72.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» — «Нижний Новгород» 1 марта 2022 года

«Динамо» пребывает на подъёме. Вернулось после зимнего перерыва с серьёзными намерениями, о чём свидетельствуют настрой Сандро Шварца и разгромная победа над «Химками». «Нижний Новгород» же с трудом забрал очки у игравшего в меньшинстве «Урала». В трансферное окно клуб глобально обновился, но неизвестно, как поведёт себя дальше. Хозяева выглядят стабильнее и интереснее, поставим на их результативную победу.



Ставка: победа «Динамо» + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.72.

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