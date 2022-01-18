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Арбитр матча «Милан» — «Специя» заплакал в раздевалке из-за ошибки. Златан его поддержал

Арбитр матча «Милан» — «Специя» заплакал в раздевалке из-за ошибки. Златан его поддержал
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Рефери матча 22-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Специя» (1:2) Марко Серра после игры не сдержал слёз в раздевалке из-за своей ошибки, информирует интернет-портал Milan News.

В конце матча при счёте 1:1 форвард «Милана» Жуниор Мессьяс забил гол, но Серра за секунду до удара бразильца свистнул из-за фола на Анте Ребиче и не засчитал мяч. Это вызвало недовольство хозяев, так как арбитр мог позволить продолжить игру. Вскоре после этого «Специя» забила победный гол. Серра извинился перед игроками «Милана».

Сообщается, что Златан Ибрагимович и ещё несколько футболистов «Милана» после игры подошли к Серре в подтрибунном помещении и поддержали его. Судье грозит отстранение от работы минимум на два тура.

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