Арбитр матча «Милан» — «Специя» заплакал в раздевалке из-за ошибки. Златан его поддержал

Рефери матча 22-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Специя» (1:2) Марко Серра после игры не сдержал слёз в раздевалке из-за своей ошибки, информирует интернет-портал Milan News.

В конце матча при счёте 1:1 форвард «Милана» Жуниор Мессьяс забил гол, но Серра за секунду до удара бразильца свистнул из-за фола на Анте Ребиче и не засчитал мяч. Это вызвало недовольство хозяев, так как арбитр мог позволить продолжить игру. Вскоре после этого «Специя» забила победный гол. Серра извинился перед игроками «Милана».

Сообщается, что Златан Ибрагимович и ещё несколько футболистов «Милана» после игры подошли к Серре в подтрибунном помещении и поддержали его. Судье грозит отстранение от работы минимум на два тура.