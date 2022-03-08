«Металлург» — «Барыс», 5-й матч. Илья Воробьёв красиво завершит серию с казахстанцами

9 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Барыс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.63, а успех «Барыса» оценён экспертами в 4.70.

«Металлург» — «Барыс»: смогут ли магнитогорцы закрыть серию дома?

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Барыс» 9 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.50.

Прогноз и анализ 5-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Барыс» Нур-Султан (09.03.2022)

В континентальной хоккейной лиге накал страстей не утихает. Половина противостояний первого раунда Кубка Гагарина уже завершена, но некоторые серии всё ещё держат болельщиков в напряжении. На 9 марта запланирован пятый матч между магнитогорским «Металлургом» и казахстанским «Барысом», который пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске.

«Металлург» в серии, как и полагалось, оказался явным фаворитом. Хотя в первом матче «Барыс» показал зубы, даже одержал победу. Разумеется, это быстро списали на большую паузу и некоторую неготовность Юхи Олкинуоры. Ведь последующие три встречи магнитогорцы выиграли, не дав шансов сопернику. Забросили 16 шайб суммарно, а пропустили при этом семь раз.



Денис Зернов в последнем матче оформил хет-трик. А вратарь Василий Кошечкин уже третий матч показывает феноменальную игру, его вклад в победы также заметен. Как видно, команда вкатилась и показала свой уровень. Ведь не зря она была лидером не только конференции, но в принципе КХЛ. Хотя не обошлось и без плохих новостей.



После первого матча финский голкипер «Металлурга» покинул расположение команды. Олкинуора присоединился к остальным представителям Финляндии, которые уехали из КХЛ. С одной стороны, Магнитогорск обошёлся малой кровью. С другой —хоккей должен быть вне политики. Единственный положительный момент — у большего числа российских игроков будет возможность показать себя.

Например, Василий Кошечкин справляется со своей задачей на отлично. Так что «Барысу» пришлось кусать локти. Юрий Михайлис, к слову, также указал на ошибки своих подопечных в последней встрече. Были у казахстанцев хорошие моменты, но реализация заметно подвела. Могли при этом переломить ход встречи при игре «5 на 3».

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Хотя если рассматривать данную серию, то у «Барыса» изначально было мало шансов. Так что добытая победа была больше неожиданностью, нежели чем-то обыденным и прогнозируемым. Плей-офф на то и плей-офф. Сюрпризы могут быть на каждом шагу. Однако отличная игра магнитогорцев в последних трёх встречах говорит об их готовности бороться за Кубок Гагарина.



Тем более что забивают они прилично. Все четыре противостояния получились верховыми. В пятой игре в качестве ставки можно было бы рассмотреть победу «Металлурга» и тотал больше 3.5 шайбы за неплохой коэффициент 1.65. Статистика не против, да и боевых потерь не наблюдается. А свой класс «лисы» уже показали, в их успехе сомнений мало.



Илья Воробьёв настроил свою команду на победы, поэтому даже с учётом преимущества в счёте не ждём от «Магнитки» расслабленности. На наш взгляд, у «Барыса» мало шансов перевернуть ход серии, хотя он наверняка постарается хлопнуть дверью напоследок. Мы бы рассмотрели вариант «обе забьют + П1» за 1.75. Гости хоть и не далеки от звания фаворитов, но борьбу навязывают.

«Металлург» — «Барыс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 марта 2022 года

«Металлург» после первого неожиданного матча наконец-то разыгрался, показал свой класс. Но «Барыс» борется, старается, однако уровень команд различается. Даже без олимпийского чемпиона — Юхи Олкинуоры — магнитогорцы не испытывают проблем. Забрасывают исправно, а пропущенные шайбы не мешают. Конечно, казахстанцы постараются навязать борьбу, но не верим в продолжение серии.



Ставка: обе забьют + победа «Металлурга» за 1.75.

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