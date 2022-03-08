«Порту» — «Лион». Ни хлеба, ни соли

9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Порту» — «Лион». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех французов оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Порту» — «Лион» 9 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Порту» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Порту» — «Лион» (09.03.2022)

На фоне ярких матчей Лиги чемпионов не стоит забывать о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 9 марта состоятся две первые встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Драгау» в Португалии «Порту» примет французский «Лион». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

«Порту» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии с 67 очками. За 25 матчей не потерпел ни одного поражения, при этом только четыре раза сыграл вничью: с «Маритиму» (1:1), «Жил Висенте» (тоже 1:1) и «Спортингом» (1:1 и 2:2). В остальных случаях играл строго на победу, в том числе победил сильную «Бенфику» (3:1).



А вот в Лиге чемпионов удача от «драконов» отвернулась. Досталась сложная группа: «Ливерпуль», «Атлетико» и «Милан». Тем не менее проявили характер, выцарапали победу у итальянцев (1:0) и сыграли с ними вничью (1:1), также поделили очки с испанцами (0:0). Могли выйти в плей-офф, однако в ответной встрече с мадридцами банально не повезло. Подвела реализация, хотя в целом смотрелись лучше оппонента.



В 1/16 финала Лиги Европы клубу из одноимённого города снова попался грозный соперник — «Лацио». Впрочем, больших проблем не возникло. Сначала одержал победу со счётом 2:1, а затем сыграл вничью — 2:2. В обеих встречах выглядел немного лучше. В первой уступил по владению мячом, зато нанёс на порядок больше ударов, а во второй было равенство по ударам, но больше контролировал мяч.

В Кубке Португалии подопечные Сержиу Консейсау тоже преуспевают. В первом полуфинальном матче обыграли «Спортинг» (2:1). В очередной раз порадовали результативностью, контролем мяча и открытой манерой игры. Статистика выступлений весьма красноречива. За 25 матчей португальской Примейры наколотили 63 мяча — больше всех.

А вот «Лиону» очень повезло на групповом этапе Лиги Европы. Из серьёзных оппонентов попался только «Рейнджерс». С шотландцами не возникло больших трудностей, сначала обыграл их 2:0, а затем добыл ничью — 1:1. Также набрал все шесть возможных очков с чешской «Спартой» (4:3 и 3:0) и датским «Брондбю» (3:0 и 3:1). По итогу вышел в плей-офф евротурнира с первого места.



В чемпионате Франции успехи клуба из Лиона не так хороши. Располагается на девятой строчке, набрав 41 балл, поодаль от зоны еврокубковых соревнований. В последних трёх встречах одержал разгромную победу над скромным «Лорьяном» (4:1), сыграл вничью с «Лансом» (1:1) и потерпел поражение от «Лилля» (0:1).



Во всех случаях выглядел сильнее оппонентов, нанёс больше ударов и выиграл по владению мячом. Подвела реализация. Поэтому в летнее трансферное окно «ткачи» планируют заключить контракты с Александром Ляказеттом и Мемфисом Депаем, которые уже выступали за клуб, причём очень успешно. Впрочем, до лета ещё долго, а результат нужен уже сейчас.

«Драконы» потрясающе выступают в чемпионате Португалии. В евротурнирах смотрятся ничуть не хуже. Стоит заметить, что матч пройдёт в Португалии, а подопечные Петера Боша не лучшим образом играют в гостях. За 13 матчей Лиги 1 одержали только четыре победы, столько же раз сыграли вничью и потерпели пять поражений. Потому возьмём П1 за коэффициент 2.06.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Порту» — «Лион» 9 марта 2022 года

«Порту» уверенно обыграл крепкий «Лацио» на предыдущей стадии евротурнира. На дистанции имеет потрясающие успехи. Радует результативностью и качественной игрой. «Лиону» повезло на групповом этапе Лиги Европы, но в Лиге 1 дела идут совсем иначе. В последних матчах результаты сомнительны. К тому же в гостях часто испытывает проблемы. Думается, хозяева одержат победу.



Ставка: победа «Порту» за коэффициент 2.06.