«Лилль» — «Челси». Лондонцы почувствуют уход Романа Абрамовича позже

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех французов оценён экспертами в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.78.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси» 16 марта 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Лилль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси» (16.03.2022)

Первый месяц весны радует интересными футбольными противостояниями. На выходных миновали матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 16 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала. В одной из них на стадионе «Пьер-Моруа» во Франции сразятся «Лилль» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних пяти турах чемпионата Франции «Лилль» выступил симпатично. Одержал победы над «Монпелье» (1:0), «Лионом» (тоже 1:0) и разгромил «Клермон» (4:0). Также сыграл вничью с «Метцем» и «Сент-Этьеном» (в обоих случаях 0:0). Благодаря удачным результатам поднялся на шестую строчку турнирной таблицы, но бороться за Лигу чемпионов и Лигу Европы будет трудно.

Дело в том, что команде из одноимённого города зачастую не хватает ресурсов после массовой распродажи игроков. Как следствие — страдает результативность и ощущается нехватка надёжности в обороне. За 28 матчей Лиги 1 забито 37 мячей, пропущено почти столько же — 35. Относительно прошлого сезона статистика ухудшилась.

В кубковых соревнованиях дела обстоят не сильно лучше. Из Кубка Франции подопечные Жослена Гурвеннека вылетели ещё на стадии 1/16 финала, потерпев поражение от «Ланса» (2:2, по пенальти 3:4). В Лиге чемпионов возникли сложности на групповом этапе. Оппоненты попались не самые грозные, но без ничьих и поражений не обошлось.

Сначала «доги» поделили очки с «Вольфсбургом» (0:0), затем — с «Севильей» (0:0). Плюс уступили «Зальцбургу» (1:2). Ввиду осечек противников всё же вышли в плей-офф с первой позиции, одержав скромные победы над каждым: немцами (1:3), испанцами (2:1) и австрийцами (1:0). А вот дальше повезло меньше. В 1/8 финала достался крепкий «Челси».

«Аристократы» выглядели фаворитами первой встречи, потому закономерно и уверенно выиграли (2:0) даже без помощи Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард перебрался в свой нынешний клуб из миланского «Интера» и начал сезон весьма многообещающе. Тем не менее после полученной травмы форвард перестал радовать результативностью и начал скандалить.

В одном из интервью Лукаку высказал недовольство в адрес Томаса Тухеля и сожалел, что покинул «Интер». Вероятно, летом бельгиец покинет лондонский коллектив и вернётся в стан «нерадзурри». Впрочем, сейчас у «Челси» есть проблемы посерьёзнее. Правительство Великобритании наложило на клуб Романа Абрамовича санкции, которые могут сказаться на будущем.

«Аристократам» запрещено совершать трансферы и продлевать контракты с футболистами, а также продавать билеты на матчи. Некоторые игроки уже рассматривают возможность разорвать действующие контракты, так как клуб по сути лишился финансирования. В том числе некоторой спонсорской поддержки.

Команда из Лондона обратилась к правительству Англии с просьбой смягчить санкции. Как будет развиваться ситуация дальше — большая загадка. С другой стороны, пока регресса с футбольной точки зрения в игре подопечных Томаса Тухеля не наблюдается. За последние пять встреч АПЛ не потерпели ни одного поражения, более того — во всех случаях одержали победы.

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Благодаря удачным результатам «Челси» по прежнему занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата Англии и является одним из главных претендентов на выход в Лигу чемпионов. В Кубке лиги дошёл до финала, где уступил в равной борьбе мощному «Ливерпулю» (0:0, по пенальти 10:11). В Кубке Англии вышел в 1/4 финала, одержав победу на предыдущей стадии над «Лутон Таун» (3:2).

В компетентности «аристократов» сомневаться не приходится. Статистика на дистанции великолепна: за 28 матчей АПЛ забили 59 голов, а пропустили только 19, меньше лишь у лидирующего «Манчестер Сити» (18). Также великолепно выступают в гостях: в 15 встречах чемпионата Англии одержали 10 побед, три раза сыграли вничью и потерпели только два поражения.

Да и «доги», как ни странно, на домашнем стадионе в текущем розыгрыше Лиги 1 выступают хуже, чем в гостях. За 14 матчей на «Пьер-Моруа» одержали только шесть побед, столько же раз сыграли вничью и уступили два раза. Первая встреча завершилась в пользу англичан, преимущество было очевидным. Возьмём П1 в основное время и теперь. Коэффициент — 1.93.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси» 16 марта 2022 года

«Лилль» в текущем сезоне выглядит достаточно безобидно. Не радует результативностью, часто пропускает. Из-за нехватки ресурсов проблемы испытывал ещё на групповом этапе евротурнира. Будущее «Челси» выглядит туманно, но успехи в настоящем великолепны. Под руководством Томаса Тухеля игроки демонстрируют великолепный уровень футбола и зачастую одерживают победы. В гостях смотрятся ничуть не хуже, чем на «Стэмфорд Бридж». Думаем, повторится история первой очной встречи.



Ставка: победа «Челси» в основное время за коэффициент 1.93.

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